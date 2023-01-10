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Военное обозрение

Российские бойцы оснащаются личными средствами обнаружения снайперов и беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается на зарубежном ресурсе Defence Blog, в руки украинских военных якобы попал используемый российской армией детектор лазерного излучения Spider («Паук»). Наряду с ранее поступавшей информацией о намерении ВС РФ обзавестись данной новинкой, это свидетельствует о начале оснащения войск, занятых в СВО, личными средствами обнаружения снайперов и беспилотников.

Прибор массой 150 г размещается на шлеме (или других частях амуниции) и распознаёт лазерное излучение длиной волн от 0,8 до 1,7 мкм, в диапазоне которого работают все известные дальномеры, осветители и целеуказатели. При обнаружении угрозы идёт оповещение бойца тремя способами – голосовым с вибрацией (с указанием направления, с которого исходит опасность – «лево», «центр», «право»), световым (благодаря расположенным внутри светодиодам) и комбинированным.

Два аккумулятора позволяют работать «Пауку» на протяжении 12 часов при температуре от -30 до +40 градусов.

Главным образом «Паук» даёт возможность снизить уровень угрозы, исходящей от беспилотников: БПЛА при ведении разведки активируют лазерные дальномеры, входящие в состав блока оптического наблюдения. Используются они и в снайперских комплексах.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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