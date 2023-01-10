Премьер Польши Моравецкий: Варшава не планирует поставлять Украине танки Leopard

Первые модернизированные для Войска Польского основные танки Leopard 2PL, переоборудованные из ранее поставленных из Германии танков Leopard 2A4, май 2020 года.

ЦАМТО, 9 января. Польша не планирует поставлять Украине танки Leopard. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Так он прокомментировал публикацию в газете Wall Street Journal, которая написала со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата, что Варшава решила поделиться с Киевом ОБТ немецкого производства.

"По своей инициативе, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать Киеву танки", – сказал М.Моравецкий.

Как напоминает "РИА Новости", весной Польша отправила на Украину несколько сотен советских танков Т-72, а взамен закупила 250 американских Abrams и тысячу южнокорейских К2. Кроме того, в Войске польском имеются 126 ОБТ Leopard 2A4 и 105 ОБТ Leopard 2A5.