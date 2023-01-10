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ЦАМТО

Премьер Польши Моравецкий: Варшава не планирует поставлять Украине танки Leopard

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Первые модернизированные для Войска Польского основные танки Leopard 2PL, переоборудованные из ранее поставленных из Германии танков Leopard 2A4, май 2020 года
Первые модернизированные для Войска Польского основные танки Leopard 2PL, переоборудованные из ранее поставленных из Германии танков Leopard 2A4, май 2020 года.
Источник изображения: Polska Grupa Zbrojeniowa

ЦАМТО, 9 января. Польша не планирует поставлять Украине танки Leopard. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Так он прокомментировал публикацию в газете Wall Street Journal, которая написала со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата, что Варшава решила поделиться с Киевом ОБТ немецкого производства.

"По своей инициативе, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать Киеву танки", – сказал М.Моравецкий.

Как напоминает "РИА Новости", весной Польша отправила на Украину несколько сотен советских танков Т-72, а взамен закупила 250 американских Abrams и тысячу южнокорейских К2. Кроме того, в Войске польском имеются 126 ОБТ Leopard 2A4 и 105 ОБТ Leopard 2A5.

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Страны
Польша
США
Украина
Южная Корея
Продукция
Leopard-2
Т-72
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