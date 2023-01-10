Генсек НАТО не исключил возможность поставок ВСУ танков

По словам Йенса Столтенберга, конфликт на Украине может быть долгим, а дорогой к миру для украинцев является увеличение поставок оружия

СТОКГОЛЬМ, 9 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможность поставок Украине тяжелых танков. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Svenska Dagbladet.

"Нет, не исключаю. Но и обещать ничего не могу", - сказал Столтенберг в ответ на вопрос о том, не исключает ли он, что Киеву могут быть направлены, например американские Abrams и немецкие Leopard.

По его словам, конфликт на Украине может быть долгим, а дорогой к миру для украинцев является увеличение поставок оружия. "Наиболее вероятно, что эта война завершится за столом переговоров. То, чего украинцы смогут достичь, зависит от соотношения сил на земле. Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать ее поддерживать оружием", - утверждал Столтенберг.

Генсек альянса также заметил, что НАТО поставило украинской армии оружия больше, чем можно было себе представить, и что теперь ВСУ получат американские ЗРК Patriot. "Мы ведем постоянный диалог о том, какие вооружения они получат. Сейчас, например, к ним поступят [немецкие] БМП Marder. Однако я не хочу спекулировать насчет того, какие из современных систем будут следующими [в поставке]", - продолжил он.