Войти
Известия.ru

Песков опроверг информацию о продолжении частичной мобилизации

555
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Песков призвал не придавать значения недостоверной информации в Telegram-каналах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга в понедельник, 9 января, призвал не придавать большого значения Telegram-каналам, а доверять в первую очередь российской власти во главе с президентом РФ Владимиром Путиным, а также данным Министерства обороны России.

Так Песков ответил на вопрос журналистов по поводу распространившейся в Telegram-каналах информации о «продолжении мобилизации».

«Всё на этот счет было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее в понедельник Песков заявил об абсолютном доверии к информации Минобороны о ходе спецоперации. Он указал на то, что российское оборонное ведомство в основном распространяет информацию во время ежедневных брифингов.

21 декабря 2022 года Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения специальной военной операции (СВО). Тогда он подчеркнул, что подготовку проходят 150 тыс. мобилизованных. Глава государства также сказал, что всего во время частичной мобилизации «в ряды вооруженных сил призвано <…> 300 тыс. человек».


Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что от мобилизации было освобождено свыше 830 тыс. граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и в других социально значимых сферах. При этом он признал, что система мобилизации оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения,и с ее началом Министерство обороны России столкнулось с определенными трудностями. Также Шойгу обратил внимание на то, что «все недостатки пришлось исправлять на ходу».

20 декабря Путин создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации.

Как сообщалось, цель рабочей группы по мобилизационной подготовке — модернизация правового регулирования в этой сфере, также к задачам относятся создание и хранение мобилизационных мощностей, продукции для Вооруженных сил РФ.

9 декабря президент России сказал, что факторов для возобновления частичной мобилизации нет. За день до этого он заявил, что разговоры о «дополнительной» частичной мобилизации в стране бессмысленны.

21 сентября глава государства объявил о начале частичной мобилизации. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. 31 октября Путин сообщил, что мобилизация завершена.


РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
22.12.2022
Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения СВО
02.12.2022
Шойгу заявил о выполнении гособоронзаказа в этом году на 99%
16.08.2022
В парке "Патриот" открывается форум "Армия-2022"
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
19.09.2017
День оружейника. Досье
28.09.2015
Армия протестировала в деле оборонный потенциал страны
22.08.2014
Ожидается участие Президента РФ в конференции ВПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.01 20:12
  • 41419
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.01 18:43
  • 1
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 10.01 18:20
  • 135
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 10.01 15:50
  • 1
Выборы 2024
  • 10.01 15:38
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Может кто-то знает, как зарабатывают на украинских девушках?
  • 10.01 13:53
  • 0
Региональная группировка войск Беларуси и России – важнейший элемент стратегического сдерживания
  • 10.01 10:44
  • 1
Депутат Госдумы: Российские военные изменили тактику в зоне СВО
  • 09.01 22:11
  • 2
В РПЦ заявили о недостатке военных священников на фронте
  • 09.01 15:41
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Может кто-то знает, куда подевались украинцы?
  • 09.01 02:52
  • 10
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 08.01 14:08
  • 3
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 08.01 11:38
  • 1
Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ
  • 07.01 19:04
  • 4
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 06.01 20:50
  • 2
Танки Т-90М "Прорыв" направлены в зону проведения СВО - российские военные
  • 06.01 16:36
  • 19
МиГ-25. Самолет, который не смог адаптироваться к реальности