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Интерфакс-АВН

Секретарь Совбеза РФ назвал происходящее на Украине военным противостоянием НАТО с Россией

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Н.Патрушев
Н.Патрушев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал события на Украине военным противостоянием НАТО с Россией.

"События на Украине - это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может. Украинские традиции близки жителям России, так же, как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев", - сказал Патрушев.

"И чем быстрее граждане Украины поймут, что их руками Запад воюет против России, тем больше жизней будет сохранено. Многие это давно осознали, но опасаются заявить об этом, боясь расправы", - заявил секретарь Совбеза РФ.

"Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней. С помощью специальной военной операции Россия освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа", - сказал Патрушев.

"Вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа. Миллионам людей запрещают говорить на родном им с рождения русском языке, заставляют забыть свои истоки. Запад в угоду своих амбиций практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты", - сказал секретарь Совбеза РФ.

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Патрушев Николай
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