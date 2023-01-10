Эксперты ЕС прибыли в Армению

Ереван. 9 января. ИНТЕРФАКС - Техническая оценочная группа ЕС во главе с Марчином Видрой прибыла в Ереван для рассмотрения возможности размещения новой гражданской миссии на границе с Азербайджаном, с делегацией в понедельник встретился глава МИД Армении Арарат Мирзоян, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

"Группа командирована в Армению для рассмотрения возможности размещения новой гражданской миссии ЕС. На встрече стороны рассмотрели деятельность наблюдательной миссии ЕС, которая завершилась 19 декабря 2022 года. Мирзоян высоко оценил роль наблюдательной миссии ЕС в деле укрепления стабильности в регионе и предотвращения новой агрессии против Армении и выразил готовность продолжить сотрудничество", - отметили в МИД Армении.

19 декабря мандат мониторинговой миссии ЕС в Армении, запущенной в октябре, был завершен. Миссия была развернута на основании договоренности между лидерами Армении, Азербайджана, Франции и главы Евросовета с 20 октября в Армении на границе с Азербайджаном с целью мониторинга и анализа ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Сообщалось также, что Совет ЕС по согласованию с Ереваном решил, что действующая мониторинговая миссия Евросоюза в Грузии направит в Армению временную группу поддержки планирования, которая повысит осведомленность Брюсселя о ситуации с безопасностью, а также будет способствовать планированию и подготовке новой миссии ЕС.

Между тем, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявлял в конце декабря, что вопрос отправки со стороны ЕС новой миссии в Армению должен быть согласован с Баку.