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Военное обозрение

Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из состава организации

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Источник изображения: topwar.ru

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид выступила против предполагаемого исключения России из состава организации. Шмид заявила, что считает, что продолжение членства Российской Федерации в организации сопряжено с пользой для ОБСЕ. При этом она добавила, что членство в одной организации не обязывает к "обмену дипломатическими любезностями".

Генсек ОБСЕ предполагает, что рано или поздно возникнет необходимость в переговорных каналах, а возглавляемая ею организация является единственной структурой, в рамках которой представители всех европейских стран могут обсудить вопросы безопасности.

Ранее известный своими одиозными высказываниями министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрекал для ОБСЕ самоуничтожение в случае, если в ее составе останется Россия.

А по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, страны Запада сделали из переговорной площадки ОБСЕ арену для пропагандистских баталий, что привело организацию к состоянию глубочайшего кризиса. Немалую роль в этом сыграло председательство в 2022 году в организации представителей Польши, под чьим руководством эффективность работы в рамках переговорной площадки ОБСЕ снизилась практически до нуля. Лавров подчеркнул, что причиной этому послужили радикально антироссийские настроения в польском правительстве.

Польская сторона ранее отказала Лаврову в участии в заседании ОБСЕ в Лодзе на уровне министров иностранных дел стран-участниц. В российском МИД назвали этот шаг провокационным и беспрецедентным, также добавив, что польские представители разрушают все существующие в ОБСЕ основы. Соответствующий запрос был направлен представителям всех стран-участниц ОБСЕ.

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Страны
Польша
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
ОБСЕ
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