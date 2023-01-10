В канцелярии польского президента: Польша готова отдать Украине лишь несколько танков Leopard

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Украинская армия сможет получить от Польши лишь символическое количество немецких танков Leopard. В настоящее время Варшава рассматривает участие Польши в некой коалиции стран, обладающих подобной военной техникой.

По словам главы ведомства международной политики в канцелярии президента Польши Якуба Кумоха, его страна не планирует передачу киевскому режиму всех имеющихся у нее на вооружении танков Leopard или даже сколько-нибудь значительного их количества. Речь идет о имеющей сугубо символический характер поддержке украинской армии в рамках участия в коалиции ряда стран.

Кумох также добавил, что в случае, если Польша примет решение о передаче Украине подобных танков, их число будет измеряться не сотнями и даже не десятками единиц военной техники этого типа.

В распоряжении польской армии в настоящее время находятся 126 танков Leopard 2A4 и 105 танков Leopard 2A5. Ранее Польша совершила поставку Украине нескольких сотен имевшихся у нее советских танков Т-72, закупив взамен 250 американских танков Abrams и тысячу К2 производства Южной Кореи (подписан контракт).

Украинские власти настаивают на поставках имеющихся на вооружении немецкой армии танков Leopard 2, однако Берлин воздерживается от подобных шагов без предварительного согласования с другими странами-членами блока НАТО.

МИД России направил ноту странам, входящим в военный блок НАТО, из-за поставок Украине различных типов вооружений.