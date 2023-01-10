Более двух тысяч военных Балтфлота на учениях отрабатывают навыки ведения современного боя

Военнослужащие береговых войск Балтийского флота во время тактических учений в Калининградской области.

На нескольких полигонах флота военные выполняют комплекс боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке

КАЛИНИНГРАД, 9 января. /ТАСС/. Более двух тысяч военнослужащих соединений и частей армейского корпуса и бригады морской пехоты Балтийского флота задействованы на учениях по отработке навыков ведения современного общевойскового боя с выполнением боевых стрельб на полигонах в Калининградской области, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В ходе выполнения учебно-боевых задач свыше 2 тысяч военнослужащих из соединений и частей армейского корпуса и соединения морской пехоты Балтийского флота отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя в составе подразделений", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на нескольких полигонах флота военные выполняют комплекс боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке: оттачивают действия в обороне, в наступлении, при ведении инженерной разведки местности.

"Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, поражаются из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов", - уточнила пресс-служба, добавив, что боевые стрельбы проводятся как днем, так и в темное время суток. Мероприятия боевой подготовки здесь продлятся до февраля.