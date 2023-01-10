ЕКА планирует пересмотреть подход к разработке ракет-носителей

По словам главы агентства Йозефа Ашбахера, за образец планируют взять модель NASA

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер считает целесообразным изменить подход ведомства к разработке ракет-носителей. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник.

"Мы столкнулись с кризисом в сфере ракет-носителей. Настало время серьезно задуматься над тем, каким образом мы хотим ее развивать", - сказал Ашбахер. Он заявил, что хочет взять за образец модель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), согласно которой агентство будет выступать заказчиком определенных услуг, а не заниматься самостоятельной разработкой ракет-носителей. ЕКА будет заключать контракты с частными компаниями и оказывать им в случае необходимости техническую поддержку.

Опробовать подобную модель агентство планирует при запуске микроспутников. Ашбахер заявил, что вскоре будет объявлен конкурс на поставку ракет-носителей, по итогам которого будет заключен соответствующий контракт.

В конце декабря запуск новой легкой европейской ракеты Vega-C завершился неудачей, после чего ее пуски приостановили. В результате ЕКА пришлось прибегнуть к услугам американской компании SpaceX.

Основные направления деятельности ЕКА, одного из ведущих мировых космических агентств, связаны с исследованиями ближнего и дальнего космоса, разработкой спутников для связи и навигации, созданием ракет-носителей и двигателей для них, развитием наземных научно-технических центров. Оно координирует работу с национальными космическими программами входящих в него стран, что позволяет создавать объединенные европейские проекты.