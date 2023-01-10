В НАТО молчат о том, что Украина стала для Запада ловушкой

Политолог Крейчи: конфликт на Украине стал похож на афганскую ловушку для НАТО

Конфликт на Украине становится похож на афганскую ловушку для НАТО, считает политолог Оскар Крейчи. В интервью Parlamentí listy он не исключает, что будущий год окажется для Запада хуже предыдущего. Там не хотят понять, что мир закономерно движется к многополярному устройству.

Даниэла Черна

"Пик президентских кампаний в этих странах может стать временной границей, после которой стоит ожидать окончания войны". Известный политолог профессор Оскар Крейчи, подводя итоги прошедшего года, отмечает, что, пожалуй, больше всех выделился турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Некоторые заявления французского президента Эммануэля Макрона звучали обнадеживающе, но, похоже, он сам их испугался, — подчеркивает Оскар Крейчи и задает вопрос: — Не похож ли конфликт на Украине на афганскую ловушку?" По мнению профессора, не исключено, что будущий год будет хуже предыдущего…

Parlamentí listy: На протяжении всего прошедшего года в общественном поле доминировал вооруженный конфликт на Украине. Сначала многие надеялись на скорый конец, но теперь уже ясно, что так просто этот конфликт не закончится. Он законсервируется, или все же есть какие-то шансы на его завершение в новом году? Что может стать переломным моментом?

Оскар Крейчи: Мы смотрим на этот вооруженный конфликт через призму эмоций, но все-таки издалека. Трудно угадать, как и когда произойдет перелом. Ясно только, что в марте будущего года в Российской Федерации состоятся президентские выборы, а в ноябре того же года они запланированы в Соединенных Штатах Америки… Пик президентских кампаний в этих странах может стать временной границей, после которой стоит ожидать окончания войны. Но, быть может, вооруженный конфликт завершится и раньше.

Пока мы наблюдаем реорганизацию российской армии, отказ от бригад, созданных после войны в Грузии, снова в пользу дивизий. Дивизии могут стать соединениями, способными на крупные прорывные операции и окружение, как во времена Второй мировой войны. Только на Украине разворачивается новый тип войны. Когда Сталин получил от Зорге информацию из Токио о том, что японская армия не получает теплое обмундирование, он понял, что войска можно отвести с востока страны на западный фронт, а Гитлер узнал об этом, только когда это подкрепление дало бой. Но теперь на фронте и в тылу играют в шахматы, и передвижение всех фигур хорошо видно со спутников.

— Отметили ли вы для себя поступки кого-то из политиков, кто действовал не так, как следовало бы, или, напротив, на удивление, правильно в этом вооруженном конфликте?

— Все зависит от критериев. Для меня важнее всего, как политик помогает найти путь к миру. Речь не только о завершении вооруженного конфликта, но и о встраивании мира в новое устройство Европы. Если оставить в стороне президентов противоборствующих сторон, то, пожалуй, больше всех выделился турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Некоторые заявления французского президента Эммануэля Макрона звучали обнадеживающе, но, похоже, он сам их испугался. Ангела Меркель за свои слова о том, что целью Минских договоренностей было выиграть время для подготовки Украины к войне, точно заслужила орден. Вот только неясно от кого. В целом она подтвердила тезис Владимира Путина о том, что войну предотвратить было невозможно.

— Можно ли уже сейчас предположить, во сколько обойдется и чего будет стоит Европе вооруженный конфликт на Украине?

— Спрогнозировать это совершенно невозможно. Нынешние планы Европейского Союза, провозглашаемые во всеуслышание, — это только "пиар", обыкновенная пропаганда.

— Генри Киссинджер предупредил об опасности, исходящей от сближения Российской Федерации и Китая. Чешский генерал Йиржи Шедивы повторил то же в интервью агентству ЧТК. Он сослался на заявления некоторых американских генералов, по словам которых уже через десять лет возможно вооруженное столкновение между Китаем и США. Что вы скажете по этому поводу, господин профессор?

— Политика Запада, которая подталкивает Москву и Пекин ко все более тесному сотрудничеству, продолжается уже три десятилетия. Сегодня достаточно прочитать Стратегическую концепцию Североатлантического альянса, утвержденную в прошлом году на саммите альянса. Например, в 13 пункте там говорится, что Китай угрожает нашим "интересам, безопасности и ценностям". Это все равно, что сказать, что НАТО на следующий день после того, как выиграет войну против России на Украине, займется Китаем.

О том, что США движутся к войне с Китаем, пишут уже несколько лет. Но уже сегодня у Китая в распоряжении есть 350 ядерных боезарядов, а к 2027 году, по прогнозам, их будет 700. Против такого государства воевать захочет только стратегический профан, который предполагает, что война с Китаем будет разворачиваться только на китайской территории.

— Было ли в прошлом году вообще хоть что-то, что пошло по заранее предсказанному сценарию?

— Если вспомнить новогодние прогнозы января 2022 года, то прошлый год вышел из-под контроля и не оправдал даже самых смелых прогнозов. В том числе потому, что, вероятно, просчитались и главные участники вооруженного конфликта на Украине, то есть Москва и Вашингтон.

— Как к войне относятся Чешская Республика, Германия, Франция и Соединенные Штаты Америки?

— Нет смысла говорить о частностях. Давайте обратимся к уровню руководства Североатлантического альянса и медиа-сферы вокруг него. Не так давно НАТО проиграла войну в Афганистане. Или, если выражаться более мягко, Североатлантический альянс понял, что ему не победить, и поспешно покинул поле боя. Слышали ли вы, чтобы где-то обсуждали причины, почему после двух десятилетий боев этим все кончилось? Слышали ли вы, чтобы кто-то говорил, как в будущем не угодить в такую ловушку и не выбрасывать в такую же прорву человеческие жизни и деньги? Не являются ли подобные непродуманные операции главной угрозой для западных "интересов, безопасности и ценностей"? Не является ли конфликт на Украине похожей на афганскую ловушкой?

— С какой стороны вооруженный конфликт на Украине показал нам международные отношения?

— Тут принципиальны два момента. Во-первых, война даже в XXI веке остается политическим инструментом, и с нею нужно считаться. Особенно если вы не хотите войны.

Второй момент заключается в том, что западные политические элиты, включая чешские и евросоюзные, совершенно не справились с задачей, как избежать войны. Они не видят, а точнее неясно видят тот факт, что мир совершенно закономерно движется от однополярного устройства к многополярному. Это изменение не результат произвола Пекина, а последствие экономических изменений не только в Китае, но и в Индии, в Бразилии, Африке… Обратите внимание, как в последние годы в американских, а затем и вообще западных документах появился акцент на соблюдении каких-то правил, а не на соблюдении международного права. Правила в данном случае — это нормы поведения, которые установил гегемон, чья слава идет на спад. Попытка таким образом пойти против истории, против неизбежных изменений контрпродуктивна и опасна для нас, для народа Запада. Переворот на Украине в 2014 году и невыполнение Минских договоренностей — это лишь частный пример слепоты политических элит.

— По словам генерала Йиржи Шедивого, вооруженный конфликт на Украине закончится, и все внимание переключится на миграцию, цифры которой растут. Как вы это прокомментируете?

— Исключить этого нельзя точно так же, как нельзя исключить, что будущий год будет еще хуже предыдущего…

— Каким, по-вашему, будет 2023 год?

— В ближайшее время мы столкнемся с целым рядом кризисов: энергетическим, миграционным, финансовым. Экономическая рецессия перерастает в кризис, война на Украине… Есть еще кризис экологический, кризис Европейского Союза… Их соединение может дать синергетический эффект, когда итоговый кризис станет более опасным, чем простой комплекс означенных частных кризисов.

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