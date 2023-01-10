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Украина пообещала регулярно атаковать Россию

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Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома
Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома.
Источник изображения: © РИА Новости

Генерал Древняк: Украина будет атаковать Россию своим оружием, чтобы не подставить НАТО

Глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал новые удары по территории России, сообщает Gazeta. Киев что-то готовит, считает генерал Томаш Древняк. При этом украинцам придется использовать оружие собственного производства. Иначе Россия скажет, что на нее напала НАТО, заявил военный.

Камила Чеслик (Kamila Cieślik)

Украина начнет атаковать Россию на ее территории? Последнее заявление главы украинской разведки и секретаря Совета национальной безопасности Украины могут на это указывать. "Украина подвергается регулярным атакам, и эти слова звучат как обещание возмездия", – считает генерал Томаш Древняк (Tomasz Drewniak).

Недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов дал интервью телеканалу ABC News, в котором признал, что, вероятно, следует ожидать новых ударов по территории России. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил изданию Kyiv Post, что в случае необходимости Украина для защиты своей страны может зайти на территорию России. Мы будем там, и никого не станем спрашивать, сказал он и добавил, что "все эти разговоры о провоцировании кого-то – абсолютная бессмыслица".

Украина начнет атаковать Россию? "Эти слова звучат как обещание возмездия"

Слова Буданова и Данилова портал Wirtualna Polska попросил прокомментировать генерала Томаша Древняка, бывшего инспектора ВВС. По его мнению, Украина может что-то готовить, но, поскольку не может рассчитывать в этом вопросе на помощь НАТО и США, ей придется использовать оружие собственного производства.

"Внутри него не может быть западных компонентов. Иначе Россия сказала бы, что на нее напала НАТО", – заявил генерал Древняк. Не нужно забывать о том, что политики должны предупреждать другую сторону. Кроме того, они укрепляют дух собственных граждан. Украина подвергается регулярным атакам, и эти слова звучат как обещание возмездия, добавил он.

В декабре Россия дважды подвергалась атакам на своей территории – удары были нанесены по аэропортам, расположенным под Рязанью и Энгельсом. Оба находятся примерно в 800 км от границы с Украиной. Украина не призналась в нападении. По словам военного, Россия не ожидала удара в нескольких сотнях километров от своей границы.

"Не исключено, что сейчас они перебрасывают зенитные системы в район расположения особо важных объектов", – сказал он.

Как мы уже писали, по мнению полковника Петра Левандовского (Piotr Lewandowski), подобные действия могут изменить картину войны на Украине.

"Все зависит от того, сколько будет этих атак. Если их будут совершать беспилотники повышенной дальности, и если этих атак будет много, то для россиян это станет серьезной проблемой", – отметил военный.

Война на Украине. Глава разведки о "все более глубоких" ударах по российской территории

В интервью ABC News Буданов не подтвердил, что нападение 26 декабря на российскую базу ВВС в Энгельсе было совершено Украиной, хотя заметил, что это зрелище его радует. Он также заявил, что атаки по российской территории будут "все глубже и глубже", однако ответственность своей страны за них он сможет прокомментировать только после окончания военного конфликта. Буданов также добавил, что "Крым – это территория Украины".

Мы можем использовать любое оружие на нашей территории, подчеркнул он.

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