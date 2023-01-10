Наплаванность экипажей кораблей ВМФ в 2022 году существенно возросла

ЦАМТО, 9 января. За 2022 год временной показатель выполнения задач в море экипажами боевых надводных кораблей и подводных лодок составил более 20 тысяч суток.

"Силы ВМФ используют каждую милю для совершенствования боевой выучки в море при выполнении учебно-боевых задач по предназначению. Во главе угла плановой деятельности кораблей и подводных лодок в морской и океанской зонах стоит повышение качественных параметров боевой подготовки. Плановые показатели наплаванности в 2022 году были перевыполнены. Интенсивность выполнения задач подготовки сил в море по сравнению с 2021 годом существенно увеличилась", – отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, подводя итоги ушедшего года.

По итогам боевой подготовки сил ВМФ в лучшую сторону отмечена подготовка кораблей Тихоокеанского флота. Из 30 призов главнокомандующего по видам подготовки тихоокеанцы завоевали 12, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.