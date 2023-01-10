Российские военные инструкторы подготовят для армии Таджикистана 1 тыс. специалистов в 2023 году

ЦАМТО, 9 января. Российские военные инструкторы 201-й военной базы подготовят 1 тыс. младших специалистов для Вооруженных сил Республики Таджикистан в 2023 году.

Подготовка будет проводиться сразу на двух полигонах Ляур и Самбули по 14 военным специальностям: механик-водитель и наводчик-оператор танка Т-72, командир расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", наводчик самоходного артиллерийского орудия 2С1 "Гвоздика", наводчик бронетранспортера БТР-80, наводчик-оператор боевой машины пехоты БМП-2, разведчик, гранатометчик и др.

Курс продлится в среднем три месяца и завершится выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов, сообщает пресс-служба ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.