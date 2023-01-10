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ЦАМТО

Более 150 колесных бронеавтомобилей 3-СТС получили войска ЦВО в 2022 году

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Броневики З-СТС "Ахмат"
Броневики З-СТС "Ахмат".
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 9 января. Более 150 ед. трехосных бронеавтомобилей 3-СТС поставлена в войска Центрального военного округа в 2022 году. Броневики поступили на вооружение мотострелковых соединений и воинских частей ЦВО, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья.

Бронеавтомобиль З-СТС предназначен для перевозки личного состава и воинских грузов в условиях огневого воздействия противника. Бронезащита автомобиля обеспечивает надежную защиту экипажа, пассажиров и перевозимого груза от пуль до крупнокалиберных пулеметов включительно, осколков снарядов и мин. Для выполнения огневых задач база автомобиля адаптирована для монтажа вооружения и комплексов наблюдения и связи. В том числе, войска ЦВО получили версию 3-СТС в исполнении для медицинских подразделений.

Автомобиль имеет колесную формулу 6х6 и рассчитан на эксплуатацию при температурах от -50 до +50 град. С, в том числе в горных районах на высоте до 4500 м, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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Киргизия
Россия
Таджикистан
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