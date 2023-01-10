Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"

ЦАМТО, 9 января. Украина вышла из соглашения с Россией по эксплуатации стратегического ракетного комплекса "Сатана".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 5 января представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, заключенного 21 февраля 2006 года в Москве", – говорится в сообщении в Telegram-канале Т.Мельничука.

Т.Мельничук отметил, что соглашение прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств его действия, которые исключают возможность проведения сервисного обслуживания ракет этого комплекса на украинских предприятиях, среди которых "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К.Янгеля" и "Производственное объединение Южный машиностроительный завод" имени А.М.Макарова" в Днепропетровске.

Ракетные комплексы 15П118М (по западной классификации "Сатана") разрабатывались КБ "Южное" в 1970-х годах.