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ЦАМТО

Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"

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МБР Р-36М2 «Воевода»
Баллистическая ракета Р-36М2 «Воевода» (СС — 18 «Сатана»).
Источник изображения: foto-basa.com

ЦАМТО, 9 января. Украина вышла из соглашения с Россией по эксплуатации стратегического ракетного комплекса "Сатана".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 5 января представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, заключенного 21 февраля 2006 года в Москве", – говорится в сообщении в Telegram-канале Т.Мельничука.

Т.Мельничук отметил, что соглашение прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств его действия, которые исключают возможность проведения сервисного обслуживания ракет этого комплекса на украинских предприятиях, среди которых "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К.Янгеля" и "Производственное объединение Южный машиностроительный завод" имени А.М.Макарова" в Днепропетровске.

Ракетные комплексы 15П118М (по западной классификации "Сатана") разрабатывались КБ "Южное" в 1970-х годах.

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Страны
Россия
Украина
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1 комментарий
№1
10.01.2023 18:43
Да ну! Что же теперь делать?!
0
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