Высший госсовет СГ рассмотрит концепцию информбезопасности

Мезенцев: высший госсовет Союзного государства рассмотрит концепцию информбезопасности

МИНСК, 9 янв - РИА Новости. На ближайшем заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть концепцию информационной безопасности союза, которая станет в определенной степени ответом на обстановку в Восточной Европе, сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Ранее в понедельник он встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Я представил президенту предложения в повестку Высшего государственного совета. Они были принципиально поддержаны. И, конечно, мы предлагаем и просим утвердить концепцию информационной безопасности как определенный ответ на изменения той обстановки в регионе Восточной Европы", - приводит слова госсекретаря Союзного государства агентство Sputnik Беларусь.

Мезенцев отметил, что в повестку ближайшего заседания Высшего госсовета также предлагается включить вопрос об итогах торгово-экономического взаимодействия Белоруссии и России за отчетный период, доклад правительств о том, что сделано по реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции. "Мне кажется, сотрудничество республиканских и федеральных ведомств идет успешно. Оно идет, конечно, с содержательными спорами, но в духе подлинного товарищества и взаимодействия", - сказал он.

По словам Мезенцева, в повестке заседания Высшего госсовета будут также вопросы, касающиеся бюджета Союзного государства, нового формата реализации нормативных актов, регламентирующих деятельность Белоруссии и России в союзном формате.

"Конечно, мы поднимем вопрос об отмене роуминга. Эта работа должна завершаться - было поручение президентов", - сказал госсекретарь.

Он добавил, что также предложено президентам рассмотреть вопрос о символике Союзного государства. "Убежден в том, что те поручения, которые будут даны, позволят коллективным, общественным мнением определить тот флаг, тот гимн, которые будут соответствовать тому этапу отношений, который есть сегодня между Беларусью и Россией", - подчеркнул Мезенцев.

Вместе с тем дата предстоящего заседания Высшего государственного совета еще не известна.