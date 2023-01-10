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Интерфакс-АВН

SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером

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Источник изображения: Joe Raedle/Getty Images

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Аэрокосмическая компания американского миллиардера Илона Маска Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 году, став лидером по этому показателю среди как частных, так и государственных компаний по всему миру, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование астрофизика Джонатана Макдауэлла.

В 2023 году SpaceX планирует увеличить число миссий до 100, писал в августе прошлого года Илон Маск.

Во всех, кроме одной, миссиях SpaceX в прошлом году использовалась ракета-носитель Falcon 9. В основном полеты совершались для запуска спутников Starlink, свидетельствуют данные Федерального управления гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA).

"Falcon 9 теперь принадлежит мировой рекорд по числу запусков ракеты-носителя одного вида за год", - заявила SpaceX. В компании отмечают, что она производила запуски ракет каждый шестой день в 2022 году.

В общей сложности количество космических запусков в прошлом году достигло 180, что более чем вдвое выше, чем пять лет назад, когда было зафиксировано 86 миссий, говорится в исследовании Макдауэлла.

Общий объем рынка орбитальных полетов в 2022 году, по оценкам Deutsche Bank, составил около $8 млрд. Эксперты банка ожидают его роста до $35 млрд к 2030 году.

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США
Компании
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Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
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