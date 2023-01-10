МИД Финляндии: Наша страна не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО

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Власти Финляндии после вступления в военный блок НАТО не будут размещать на территории страны ядерное оружие. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

По словам главы финского внешнеполитического ведомства, при подаче заявки на вступление в блок НАТО Финляндией не выдвигалось никаких предварительных условий, что дает стране возможность избежать сужения сферы своей деятельности. Хаависто также добавил, что после окончания оформления членства в блоке НАТО на территории Финляндии не предполагается размещения ядерных вооружений.

После начала российской спецоперации на Украине Финляндия и Швеция приняли решение об отказе от нейтралитета и подали заявки на вступление в блок НАТО. Против такой инициативы этих стран выступила Турция, однако после проведенных переговоров спорные вопросы были улажены. Несмотря на это, турецкие власти все еще не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ранее также заявил, что не считает возможным после вступления в НАТО размещение на шведской территории ядерных вооружений. Несмотря на это, Швеция также не выдвинула к руководству НАТО никаких условий.

После завершения процедуры вступления в НАТО, успех которой напрямую зависит от позиции Турции и Венгрии, Финляндия и Швеция планируют создание единой оборонной структуры, не меняя основных направлений внешней политики, в первую очередь касающихся отношений со странами ЕС.