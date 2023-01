Провалы Украины на фронте ухудшили отношения Зеленского с армией

Yahoo News Japan: из-за провалов на фронте Зеленский теряет власть на Украине

Украина в руинах, ее инфраструктура фактически разгромлена, вернуть утраченные территории, а тем более победить, она не в состоянии. Зеленский просит у Запада оружие, но оно бесполезно, если нет солдат, пишет политолог Акихиро Матоба в статье для Yahoo News Japan.

Прошел почти год с начала военной спецоперации России в Донбассе на востоке Украины. Как он будет развиваться? Основные западные СМИ, как и во время Второй мировой войны, сообщают только то, что считают нужным. Конечно, восточные медиа ничем не отличаются в этом отношении. Таким образом, состояние этого конфликта остается для многих людей неясным. Их съедают тревоги и сомнения. Человечество настолько нуждается в правде о конфликте на Украине, что это начинает уже походить на известную японскую поговорку "голодный гусь возьмет какой угодно корм".

В конце войны в Тихом океане, когда во время ночных сирен, оповещавших о воздушной тревоге, по радио говорили о "великой победе японской императорской армии", были ли люди, действительно убежденные в ней? Думаю, их было мало. Инфраструктура Киева разрушена из-за массированных российских ракетных обстрелов. И вы думаете, его жители действительно свято верят в продолжение боевых действий в таких условиях и в победу Украины?

Натиск России обрушил линию фронта

Даже на Западе есть люди, которые смотрят на вещи трезво. Конечно, я не осмелюсь сказать, что ниже приводимая мной информация на 100% объективна. Тем не менее это удивительно хорошая информация для выправления "зашоренных" взглядов на украинский конфликт. Эта информация содержит логический смысл. Любые сведения, в которых нет логики, могут считаться пропагандой.

Так вот, глядя на текущую ситуацию на Украине, можно сказать, что как минимум линия фронта находится "в тупике" – от Донбасса на востоке до Херсона на юге. Это потому, что Россия занята реорганизацией присоединенных территорий и готовится к крупномасштабному наступлению.

Однако, все говорит о вероятности того, что украинская армия не выдержит натиск российских войск на стратегически важный город Бахмут в Донбассе. Если же ВСУ потеряют этот важнейший транспортный узел, ситуация на фронте полностью изменится, и конфликт может моментально обернуться не в пользу Украины.

Суть в том, что украинской армии в первую очередь не хватает личного состава. ВСУ серьезно не хватает подготовленных сил, причиной чего являются огромные потери с начала конфликта. <…>

Будет ли конфликт продолжаться дальше так, как он шел до сих пор? Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в конце 2022 года выглядит больше, чем просто просьба военной о помощи к американской администрации. Имеются данные о том, что он уже теряет политическую власть на Украине. Отношения между сражающейся армией и Зеленским становятся все хуже.

Войны не выигрывают оружием. Оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать. Я понимаю желание Зеленского получать его от стран Североатлантического договора и сделать конфликт "Россия против Украины" войной "НАТО против России". Но тогда сама Европа, особенно восточная ее часть, с высокой вероятностью может стать полем сражения. Она хочет избежать этого. Можно сказать, что судьба этого вопроса зависит от того, кто и как позиционирует этот конфликт.

Оглядываясь назад на причины конфликта

Можно с высокой долей уверенности утверждать, что нынешний украинский военный конфликт начался с вопроса о том, могут ли бывшие советские территории, ставшие независимыми после распада Советского Союза, полностью отделиться от России. Любая республика, входившая в состав СССР, имела тесные связи с Россией в различных областях, таких как экономика, военная промышленность, энергетика, язык, образование и культура. И то, что вы стали независимы, не означает, что вы легко сможете покинуть это общее пространство.

В частности, промышленная зона на востоке Украины входила в единую огромную промышленную агломерацию с Россией. Рынки сырья, энергии, производства и сбыта были тесно интегрированы.

То, что этот регион становится независимым от России, не означает, что и вся его экономика может стать независимой от Москвы. Бывшая Восточная Германия когда-то была высокоразвитой частью промышленной базы Советского Союза и всей Восточной Европы, но после падения Берлинской стены она внезапно пришла в упадок, разорвав связи с восточноевропейским обществом.

Восточная Германия изначально задумывалась как независимая от Западной Германии, но малоизвестно, что это сделало невозможным не только ее процветание, но и само ее существование и привело к объединению "двух Германий". То же самое можно сказать и об Украине с Россией.

Есть много сложностей в интеграции украинской экономики и промышленности с Западом. Один из главных камней преткновения – энергетика. Украина катастрофически зависит от России в области ядерной энергии и природного газа. Украинская промышленная продукция интегрирована с ней и не может быть легко продана на Западе. И это реальная проблема для всех стран и регионов Восточной Европы.

Что касается военных вопросов, то здесь все еще сложнее. В Восточной Германии был реализован сценарий полного вывода советских войск, а вот Украине, имевшей ядерные базы, пришлось нелегко. Страна стала безъядерным государством, и основные советские военные объекты были выведены из нее, но она осталась важным стратегическим пунктом для России. Достаточно только посмотреть на российский порт Севастополь в Крыму.

В частности, южные области всегда были местом расположения многочисленных российских военных баз и заселены русскими. Украинские военные создали свою армию в 1991 году, но ее вооружение и военные объекты в основном являли собой наследие бывшего СССР. Сблизиться с Америкой и создать наскоро построенную новую армию у Киева получилось далеко не сразу.

Кроме того, Украина не могла позволить себе передовое русское оружие последних 30 лет и была слаба в военном отношении не только по сравнению с Западной Европой, но и по сравнению с Россией.

Языковая дискриминация нанесла огромный ущерб этническим меньшинствам

Языковые проблемы также явились важным фактором конфликта. Даже в Латвии и Эстонии, отделившихся от Советского Союза раньше, языковая дискриминация русскоязычных меньшинств стала очень острой проблемой. Вопрос о том, как объединение наций вокруг языков вредит этническим меньшинствам, является мировой проблемой. В негативных случаях, когда в стране насильственно вводится примат языка коренной нации везде, от обязательного до университетского образования, исключенные из сферы его действия люди теряют свои гражданские права во всех смыслах, а не только в смысле языка.

Историк из Гарвардского университета украинского происхождения Сергей Плохий описывает объединение Украины в своей книге "Ворота Европы. История Украины, 2015" (Serhii Plokhy, The Gates of Europe. A History of Ukraine, 2015)как победу украинского языка. С другой стороны, мало упоминается тот факт, что политика украинского правительства, направленная на неприятие других языков, кроме украинского, спровоцировала ожесточенное сопротивление в стране. Книга Плохиго может быть самой удобной историей Украины с точки зрения Запада, но она взрывоопасна.

Бывший швейцарский военный разведчик и миротворец Жак Бо рассматривает языковый вопрос как важнейшую причину возникновения военного конфликта на Украине в своей книге "Операция Z" (Jacques Baud, Operation Z ,Max Milo,2022). У него также есть книга под названием "Управление фейковыми новостями" (Gouverner par Fake News, 2020), и он крайне критически относится к односторонним информационным манипуляциям Запада.

Эта книга, в частности, посвящена информационным операциям в войне на Ближнем Востоке, но уже само западное общество разоблачается в ней как "узник своей же пропаганды".

По словам Жака Бо, это именно так. Некоторые эксперты говорят, что проблема независимых стран бывшего Советского Союза, не учитывающих важность языков национальных меньшинств, аналогична уйгурской проблеме в Китае. В частности, говорится, что националистическое движение за превосходство украинского, который искусственно был сделан элитным по сравнению с русским, и явилось той движущей силой, которая "продавила" использование только украинского языка в качестве официального.

Эти крайне националистические группы, также известны как неонацисты. Но объекты их нападений не ограничиваются только русскими. Ими преследуются и другие различные меньшинства, в том числе венгры и евреи, которые считаются ниже украинцев.

Говорят, что Андрей Билецкий, печально "прославившийся" деятель легиона "Азов" (Организация признана террористической, ее деятельность в РФ запрещена. – Прим. ИноСМИ.) сказал: "Настоящая историческая миссия нашего народа состоит в том, чтобы отправить белую расу в последний крестовый поход за выживание" (последняя из указанных книг Жака Бо, с. 54).

Придание украинскому языку статуса официального – это искры пожара

23 февраля 2014 года был отменен закон, делавший русский и украинский языки равноправно официальными на Украине. Это привело к движениям сопротивления населения в Донбассе и Крыму.

К поддержке этого движения присоединились различные правозащитные группы, а также группы правых, такие как сербская группа "Йован Шевич". На Западе в этой связи появилась критика относительно того, что, мол, "неонацисты есть и в Донбассе".

Действительно, несколько левых и правых групп в странах Восточной Европы объединились, чтобы противостоять репрессиям Украины против этнических меньшинств. Следует отметить, что большинство таких групп сосредоточены на юге Европы.

В южных районах России проживают не только русские, но и многочисленные национальные меньшинства – евреи, греки, турки, чеченцы и другие.

Следует от отметить, что так называемый "украинский вопрос" изначально был лишь относительно второстепенным вопросом, связанным с обращением с неукраинцами в стране. Однако, некоторым образом теперь он стал связан и с проблемой расширения НАТО на восток. Хочется обратить внимание, что в исторической ретроспективе продвижение Запада на восток продолжается уже в течение продолжительного времени. Некоей точкой отсчета для этого процесса может служить 1699 год, когда между Османской империей и европейскими странами был подписан Карловицкий договор (Карловицкий мир — мирный договор, подписанный между Австрией, Речью Посполитой и Венецианской республикой с одной стороны и Османской империей — с другой 26 января 1699 года на Карловицком конгрессе, проходившем на территории нынешней Сербии. – Прим. ИноСМИ.), по которому османы первыми уступили свои территориальные владения Европе. Независимо от того, как называют это явление – то ли "цивилизационным эффектом развития капитализма", то ли "расширением прав человека и демократии", – но оно по-прежнему вызывает хаос в Восточной Европе и России.

И вообще проблема здесь не в Украине. Проблема в конфликте НАТО с Россией. Более того, она переросла в проблему противостояния между Западом и незападным миром, между развитыми и развивающимися странами. И мы начинаем опасаться страшной угрозы возникновения третьей мировой войны именно из-за эскалации только что приведенных мною глобальных противостояний и конфликтов.

В эпоху конфликтов во всем мире

Сама по себе Украина по размеру своего ВВП не имеет никаких шансов победить Россию. Вся ее опора строится на военной и финансовой помощи Запада. Так что Украине ничего не остается, кроме как попытаться втянуть Запад в свой конфликт.Однако если это произойдет, то это затронет Восточную Европу, если не развяжет мировую войну. И это именно то, чего больше всего боятся восточноевропейские страны.

Инцидент с ракетой российского производства, запущенной в Польшу, на мгновение стал пугающим. Соединенные Штаты поспешили объявить, что атака была не с территории России, и признали, что ее совершили украинские вооруженные силы. И в этом нет ничего удивительного. Это было естественно, и лишь еще раз подчеркнуло, насколько Запад по главе со США боится эскалации войны. Точно так же Запад боится, что Украина нападет на Москву. Это связано с опасениями по поводу того, что украинский вопрос приведет к полномасштабной войне НАТО с Россией, которая охватит всю Европу.

Сейчас самое первостепенное в украинском конфликте – достижение соглашения о прекращении огня. Однако вернуть уже присоединенные к России территории Украине, скорее всего, не удастся. Сейчас главные цели для Москвы состоят в том, чтобы удержать территории к западу от Днепра, а Украину сделать нейтральной буферной зоной, но не ракетной базой НАТО.

В противном случае Украина может быть полностью уничтожена. Если НАТО продолжит помогать ей в нынешних объемах, это может привести к Третьей мировой войне. В любом случае на Украине возникла сложная ситуация. Ее народ должен защитить себя, свою страну и земли от уничтожения. И в этом смысле, возможно, для Киева настало время проявить мужество, чтобы приступить к прекращению огня без бравады.

Автор: Акихиро Матоба (Akihiro Matoba) – доктор экономики и политологии, профессор экономики Университета Канагава. Член редакционной коллегии Shin Mega по изданию полного собрания сочинений Маркса-Энгельса на японском языке. Автор многих книг и научных работ: "Американская гегемония: новая религия", "Что будет после капитализма" и др.