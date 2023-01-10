Польша может передать Украине символическую партию танков Leopard

Представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох назвал "абсолютной дезинформацией" разговоры о передаче большого числа танков

ВАРШАВА, 9 января. /ТАСС/. Власти Польши рассматривают возможность передачи Украине символического небольшого числа танков Leopard в сотрудничестве с другими странами Запада. Об этом заявил в понедельник представитель канцелярии польского президента, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ сообщениях о планах Варшавы отдать Киеву эти танки.

"Дело находится на рассмотрении", - сказал он в эфире радиостанции Zet, подчеркнув, что обсуждается "предложение, чтобы Польша приняла участие в определенной коалиции стран, у которых есть Leopard".

Кумох назвал "абсолютной дезинформацией" разговоры о передаче "большого числа Leopard". По его словам, "речь идет о символической поддержке и участии в коалиции нескольких стран". "Говорить о том, что Польша отдаст несколько десятков или сотен танков, - это абсурд, создание альтернативной реальности", - подчеркнул представитель канцелярии польского лидера.

"Украина заинтересована в том, чтобы группа стран Запада передала ей определенное ограниченное число этого типа танков. У Польши они есть, Польша может стать частью коалиции, но сама, в одиночку, ничего делать не будет", - добавил он.

По неофициальной информации, которую передавало Польское радио, власти Польши отправили на Украину более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты. Официальной информации о количестве поставленной техники нет, однако в правительстве информировали о большой партии переданной украинской стороне техники. В качестве компенсации Польша рассчитывала получить немецкие танки Leopard. На вооружении польской армии есть 126 таких танков в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5.