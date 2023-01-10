Spiegel: Германия испытывает сложности с передачей Украине обещанных 40 БМП Marder

Украина должна получить их до конца марта 2023 года

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Германия испытывает сложности с подготовкой для передачи Украине 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, обещанных ранее правительством ФРГ. Такую оценку привело издание Der Spiegel.

Оно указывает со ссылкой на источники в военных, политических и экспертных кругах Германии на то, что власти республики до сих пор "не могут дать четкого ответа", каким образом они намерены найти и подготовить 40 БМП Marder для передачи Украине, что должно произойти до конца марта 2023 года. Согласно документам, распространенным на прошлой неделе министерством обороны ФРГ, власти республики намерены задействовать "как резервы промышленности, так и Бундесвера" для реализации данных планов.

В частности, оборонный концерн Rheinmetall, который занимается производством указанных боевых машин, располагает лишь 60 списанными единицами Marder, модернизацию которых "невозможно провести в обозначенные правительством сроки". Таким образом, "подавляющее большинство" БМП ФРГ придется передать из числа "стоящих на вооружении у Бундесвера" единиц боевой техники.

В то же время представители военных кругов Германии отмечают, что из 370 БМП Marder, имеющихся в распоряжении у вооруженных сил ФРГ, к оперативному задействованию "готовы лишь 62% машин". Около 60 единиц находятся в настолько неудовлетворительном состоянии, что "используются в качестве источника запчастей", уточняет издание.

5 января по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские БМП Bradley , а Германия - БМП Marder. В нем также отмечалось, что обе страны планируют обучить украинские войска управлению соответствующими системами.