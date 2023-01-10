Посол Украины сообщила, что предоставленные Вашингтоном средства расходуются по назначению

Оксана Маркарова сообщила, что Киев уже отчитался обо всей предоставленной Соединенными Штатами бюджетной помощи

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Украина использует все выделенные США средства по назначению и знает, где и как применяются предоставляемые Вашингтоном вооружения. С таким утверждением в интервью телеканалу CBS в воскресенье выступила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Дипломат отвечала на вопрос ведущей канала о том, влияет ли ситуация с коррупцией на Украине на расходование американских средств, выделенных Киеву. Маркарова указала, что Украина получает от США помощь трех видов: бюджетную, гуманитарную и военную.

"В том, что касается помощи в сфере безопасности, мы получаем не деньги, а товары. И мы очень благодарны за них. И мы ответственны за каждое средство, которое мы получаем. <...> Мы внедряем системы НАТО на местах и готовы предоставить, уже предоставляем информацию. И мы знаем, где все находится", - сказала посол Украины.

По ее словам, Киев уже отчитался обо всей предоставленной Соединенными Штатами бюджетной помощи, сейчас проводится аудит. Посол отметила, что украинский Минфин уже подготовил отчет, с которым ознакомились члены Конгресса США. По заверению дипломата, Вашингтону "предельно ясно", на что Киев тратит деньги.

"Чтобы доказать, почему нам нужно больше [помощи] и что мы используем ее крайне эффективно и рационально, мы хотели бы быть максимально открытыми. Каждый доллар США, который нам предоставляется, мы используем с пользой и вкладываем в нашу совместную борьбу за демократию", - отметила Маркарова.

Весной прошлого года американский Конгресс выделил вашингтонской администрации $40 млрд на предоставление Киеву различной помощи, в том числе военной и экономической. В начале октября президент США Джо Байден подписал одобренный до этого законодателями закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. В декабре был утвержден бюджет страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября 2022 года), предусматривающий выделение $44,9 млрд на различные нужды, касающиеся оказания помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

Республиканец Кевин Маккарти, избранный в ночь с пятницы на субботу спикером Палаты представителей Конгресса США, в ноябре прошлого года заявлял, что республиканцы в нижней палате не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Украине.

Ранее глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.