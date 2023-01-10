Названа дата окончания ремонта атомной подводной лодки «Лошарик»

Ремонт и восстановление атомной подлодки «Лошарик» планируется завершить в 2024 году

Ремонт и восстановление атомной подводной лодки (АПЛ) спецназначения АС-31 «Лошарик», поврежденной при пожаре, планируется завершить в 2024 году. Об этом 9 января сообщило ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

По имеющейся информации, на лодку уже загружена новая активная зона реактора, идут монтаж и наладка новейшего гидроакустического, навигационного и специального оборудования взамен поврежденных или уничтоженных при пожаре.

Завершить работы планируется в конце 2024 года. После будут проведены испытания АПЛ. Предварительно, они закончатся лишь в конце 2025 года, уточнил источник.

Отмечается, что титановый корпус АПЛ при пожаре не пострадал. Это обеспечит аппарату прежнюю предельную глубину погружения. При этом в целях избежания рисков глубина погружения все же может быть незначительно уменьшена.

Пожар на военном научно-исследовательском глубоководном аппарате АС-31 произошел 1 июля 2019 года, когда экипаж занимался исследованиями гидросферы Земли недалеко от Североморска в Баренцевом море. Погибли 14 моряков, часть экипажа удалось спасти.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, подводники эвакуировали первым гражданского специалиста и задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения огня. Члены экипажа потушили пожар, но спастись не смогли — они отравились продуктами горения.

2 ноября 2019 года стало известно, что «Лошарик» отбуксирован в «Звездочку» в Северодвинске для проведения ремонта. После этого, 28 ноября того же года, в центре судоремонта «Звездочка» начались работы.