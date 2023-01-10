В офисе Зеленского утверждают, что имеют "все необходимые гарантии" от Италии по оружию

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что контакты между Киевом и Римом "чрезвычайно эффективные и действенные

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Украина располагает всеми необходимыми гарантиями со стороны итальянского правительства в плане новых поставок оружия. С таким утверждением выступил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"У нас есть все необходимые гарантии, но количество и тип оружия зависят [от нескольких факторов]", - заявил он в опубликованном к интервью итальянской газете La Repubblica. Контакты между Киевом и Римом Подоляк назвал "чрезвычайно эффективными и действенными".

"Мы бы очень хотели, чтобы решения на государственном уровне [об отправке оружия], в том числе в Италии, принимались быстрее", - сказал он. Подоляк добавил, что среди прочего его страна хотела бы получить "системы противоракетной или противовоздушной обороны", реактивные системы залпового огня, тяжелые танки и беспилотные летательные аппараты.

В интервью газете Corriere della Sera министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ранее сообщил, что Рим готовит новый пакет оружия для Киева. На стадии обсуждения, в том числе с Парижем, сейчас находится вопрос отправки систем ПВО совместного производства.