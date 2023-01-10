Китай успешно вывел на орбиту три исследовательских спутника серии Shiyan

Их запустили с космодрома Вэньчан

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" (CZ-7, англоязычное название Long March-7) успешно вывел в воскресенье на орбиту три исследовательских спутника серии Shiyan. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск состоялся в 06:00 по местному времени (01:00 мск) с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань). Как отмечает телеканал, спутниковые аппараты Shiyan-23, Shiyan-22-a и Shiyan-22-b вышли на заданные орбиты.

Shiyan-23 будет использоваться для научных экспериментов, в то время как два других аппарата были запущены для орбитальных испытаний технологий по мониторингу космического пространства.

Нынешний запуск стал 459-й по счету миссией ракет-носителей серии "Чанчжэн".