Источник: ремонт и восстановление АПЛ спецназначения "Лошарик" завершится в 2024 году

Ангары на базе в Североморске могут скрывать АС-31 "Лошарик" и К-329 "Белгород".

Испытания планируют провести в 2025 году

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ремонт и восстановление атомной подводной лодки (АПЛ) спецназначения АС-31 планируется завершить в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

"К настоящему времени на лодку загружена новая активная зона реактора, идет монтаж и наладка новейшего гидроакустического, навигационного и специального оборудования взамен поврежденных или уничтоженных при пожаре. Завершить работы намечено в конце 2024 года, после чего примерно в течение следующего года будут проведены испытания аппарата", - сказал он.

По его словам, титановый корпус АПЛ при пожаре не пострадал, что обеспечит аппарату прежнюю предельную глубину погружения. "Однако во избежание возможных рисков глубина погружения может быть уменьшена, но незначительно", - отметил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ремонт подлодки ведет северодвинский завод "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Пожар на АПЛ АС-31 случился 1 июля 2019 года. Реактор при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в Центр судоремонта "Звездочка", где была проведена операция во выгрузке активной зоны реактора.

Подводную лодку АС-31 из-за специфической формы корпуса - соединенных между собой нескольких титановых сфер - неофициально называют "Лошарик".