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ТАСС

Медведев: с желающими гибели России можно действовать по "правилам военного времени"

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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Замглавы Совбеза России отметил, что во времена войн всегда были такие специальные меры

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможным действовать по "особым правилам военного времени" в отношении предателей, желающих гибели своему Отечеству.

По словам политика, в интернете, в частности в Telegram-каналах, "возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству", в том числе с теми деятелями, кто еще недавно причислял себя к интеллектуальной элите. Возник вопрос, как реагировать в таких случаях, по закону или по справедливости.

"Конечно, только по закону, а вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей их результативно исполняющие", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

На этой неделе резонанс вызвали антироссийские заявления актера Артура Смольянинова. Некоторые парламентарии выступили в СМИ и соцсетях с предложениями о возможных мерах в отношении граждан РФ, выступающих против своей страны. 

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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