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Вестник Мордовии

Превосходящие американский HIMARS 600-мм РСЗО из КНДР уничтожат любой мост

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

В последний день прошлого года в столице Северной Кореи - Пхеньяне состоялась передача армии сразу трех десятков 600-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО).

На торжественном мероприятии присутствовал Ким Чен Ын. Ранее сообщалось об активных испытаниях этих установок, которые выполняются как на тяжелых колесных, так и на гусеничных платформах. На одной машине имеется шесть направляющих.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В августе 2019 года во время запусков используемые в них ракеты пролетели около 380 километров и достигли высоты 97 километров .

По обнародованным зарубежным оценкам, они имеют 8,2 метра в длину и весят 3000 кг. Отмечалось, что эти боеприпасы управляемые и обладают высокой точностью.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Военные эксперты относят данные системы к оперативно-тактическим комплексам, превосходящим, например, американские РСЗО HIMARS по всем характеристикам.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Большим достоинством северокорейской разработки является то, что она может производить залповые пуски как по военным аэродромам, скоплениям живой силы и бронетехники, так и по таким капитальным сооружениям, как мосты. Практически одновременное опадание шести этих ракет гарантировано выведет из строя любой подобный объект.

Лев Романов

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Страны
КНДР
США
Продукция
HIMARS
Персоны
Ким Чен Ын
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