СМИ: ФРГ и Польша разошлись во взглядах на конфликт вокруг Украины

Die Welt: Польша намерена ослабить Россию, а ФРГ выступает за мир на Украине
МОСКВА, 8 января/ Радио Sputnik. Польша и Германия разошлись во взглядах на дальнейшее развитие событий на Украине, пишет издание Die Welt.
Страны НАТО и ЕС разделились на два лагеря, говорится в статье. Исследователи аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Иван Крастев и Марк Леонард классифицируют эти две группы как "мир" и "справедливость".
Авторы отмечают, что Польша является единственной страной ЕС, где большая часть населения предпочитает "справедливость" быстрому "миру".
Заместитель директора польского аналитического центра Центра восточных исследований (OSW) Юстины Готковской отмечает, что Берлин и Варшава по-разному смотрят и на формирование новой архитектуры безопасности после завершения украинского конфликта.
По словам Готковской, в Берлине, вероятно, есть надежда каким-то образом восстановить контакты с Москвой, Варшава же занимает иную позицию.
Ранее радио Sputnik сообщало, что у Польши, по мнению отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, шкурный интерес на Украине.