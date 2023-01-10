СМИ: ФРГ и Польша разошлись во взглядах на конфликт вокруг Украины

Die Welt: Польша намерена ослабить Россию, а ФРГ выступает за мир на Украине

МОСКВА, 8 января/ Радио Sputnik. Польша и Германия разошлись во взглядах на дальнейшее развитие событий на Украине, пишет издание Die Welt.

Страны НАТО и ЕС разделились на два лагеря, говорится в статье. Исследователи аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Иван Крастев и Марк Леонард классифицируют эти две группы как "мир" и "справедливость".

"Одна группа стран, в которую входит и Германия, хочет как можно скорее прекратить боевые действия в Украине – даже если стране придется пойти на территориальные уступки. Конечная цель остальных – "наказать" Россию", – отмечается в статье.

Авторы отмечают, что Польша является единственной страной ЕС, где большая часть населения предпочитает "справедливость" быстрому "миру".

Заместитель директора польского аналитического центра Центра восточных исследований (OSW) Юстины Готковской отмечает, что Берлин и Варшава по-разному смотрят и на формирование новой архитектуры безопасности после завершения украинского конфликта.

"Польша и Германия принципиально различаются в своих оценках того, как должна выглядеть архитектура европейской безопасности после окончания войны", – приводит издание слова Готковской.

По словам Готковской, в Берлине, вероятно, есть надежда каким-то образом восстановить контакты с Москвой, Варшава же занимает иную позицию.

"В Варшаве исходят из того, что контакты с Москвой в обозримом будущем будут невозможны и что безопасность в Европе можно создавать только против, а не вместе с Россией. Для этого Россию сейчас нужно ослабить", – сказала эксперт по безопасности.

Ранее радио Sputnik сообщало, что у Польши, по мнению отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, шкурный интерес на Украине.