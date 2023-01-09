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ТАСС

Welt: Польша убеждает партнеров по НАТО в необходимости радикального ослабления России

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Газета отметила, что, "по слухам, были даже предложения позволить украинским пилотам взлетать с польских баз", однако после вмешательства генсека НАТО Йенса Столтенберга и администрации США варшавские политики "быстро пошли на попятную"

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Польша пытается убедить партнеров по НАТО, в том числе Германию и Францию, в необходимости радикального ослабления России и недопустимости установления на Украине перемирия на условиях РФ. Об этом пишет в воскресенье газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в польском МИД.

"Мы ведем лоббистскую деятельность с целью ослабления России", - отметил изданию сотрудник министерства, пожелавший сохранить анонимность. "Мы не стремимся к разрушению российского государства, но [стремимся] к ослаблению России, которое лишит страну способности действовать, с целью тем самым добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий", - сказал он.

"Наша цель - раз и навсегда сдержать Россию. Мы не можем пойти на дешевый компромисс. Перемирие на условиях РФ приведет лишь к паузе в боевых действиях, которая продлится до тех пор, пока Россия снова не соберется с силами. Это не в наших интересах", - утверждал польский дипломат.

Политики в Варшаве неоднократно заявляли, что нужно предоставить все, что просит Киев. Die Welt напомнила, что через несколько дней после начала СВО Польша предложила передать Украине 28 самолетов МиГ-29. Издание отмечает, что, "по слухам, были даже предложения позволить украинским пилотам взлетать с польских баз", однако после вмешательства генсека НАТО Йенса Столтенберга и администрации США варшавские политики "быстро пошли на попятную". Она указала на то, что даже США и Великобритания, оказывающие существенную поддержку Киеву, "менее радикальны", поскольку опасаются в том числе прямой конфронтации России и НАТО.

Как отметила Die Welt, сейчас Североатлантический альянс расколот на две группы стран. Одна, к которым относится Германия, выступает за скорейшее прекращение боевых действий на Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Другая, которую возглавляет Польша, требует по максимуму "наказать" Россию.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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