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«Роскосмос» ответил на слухи о разделении российско-американского экипажа на МКС

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Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Анна Кикина (слева направо на экране)
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Анна Кикина (слева направо на экране).
Источник изображения: Владимир Гердо/ ТАСС

Утверждения, что российско-американский экипаж МКС разделится перед возвращением на Землю и полетит на двух разных кораблях, являются слухами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».

Как утверждают представители ведомства, ранее несколько российских Telegram-каналов сообщили, что российские члены экипажа Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернутся на «Союзе МС-23», а американец Фрэнк Рубио, также прилетевший с ними на «Союзе МС-22», — на Crew Dragon.

В «Роскосмосе» опровергли это утверждение, назвав решения на этот счет еще не принятыми.

«Госкомиссия состоится 11 января, ее решение будет озвучено. Любые предположения до решения госкомиссии являются просто домыслами», — говорится в сообщении.

15 декабря стало известно, что на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования. Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос отменили.

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Страны
США
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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