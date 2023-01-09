Швеция присоединится к европейской системе ПВО

Швеция собирается присоединиться к европейской системе противовоздушной обороны. Договоренность о разработке системы была достигнута еще в 2022 году странами-участницами НАТО. Об этом на конференции "Народ и оборона" заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Королевство должно внести свой вклад в НАТО "новыми возможностями", в том числе своими военно-воздушными силами и противовоздушной обороной, считает политик.

Как заявил премьер-министр, Швеция также готова участвовать в разработке системы с помощью наземных боевых подразделений в оборону НАТО, прежде всего, стран Балтии.

В октябре 2022 года Германия и 13 стран-членов Североатлантического альянса подписали документ о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО). Имеется в виду декларация о так называемой инициативе European Sky Shield ("Европейский противоракетный щит"). Германия считает, что это должно помочь исключить существующие пробелы в сегодняшней европейской системе ПВО.