Войти
ТАСС

Госкомиссия примет решение по ситуации с "Союзом МС-22" 11 января

326
0
0
"Союз МС-22" (справа)
"Союз МС-22" (справа).
Источник изображения: NASA TV

В Роскосмосе подчеркнули, что любые предположения до этого решения "являются просто домыслами"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Решение по ситуации с пилотируемым кораблем "Союз МС-22", радиатор которого был поврежден в декабре, будет принято 11 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в воскресенье.

В конце декабря в Роскосмосе сообщили, что комиссия в январе 2023 года на основе выводов рабочих групп примет решения по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС, а также по возможному изменению программы полета станции.

"Госкомиссия состоится 11 января, ее решение будет озвучено. Любые предположения до решения Госкомиссии являются просто домыслами", - отметили в госкорпорации.

15 декабря при подготовке к выходу российских космонавтов в открытый космос было зафиксировано падение давления во внешней системе терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр корабля со станции подтвердил утечку теплоносителя, поэтому выход был отменен. Тесты систем корабля показали, что других неисправностей нет. Внешняя поверхность корабля была изучена с помощью камер манипулятора. Анализ поступивших на Землю данных позволил обнаружить возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля.

По предварительным данным, повреждение могло быть в том числе вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке корабля. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
25.08.2020
Падение давления на МКС может происходить не на американском, а российском сегменте - Роскосмос
07.08.2020
ЦПК начал подготовку к полёту с космическими туристами
30.07.2020
Орбита МКС увеличена на 1,1 км для октябрьского запуска пилотируемого "Союза МС"
23.03.2018
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-08" выведен на орбиту
28.02.2018
Военные выехали в предполагаемые районы посадки "Союза МС-06" с экипажем МКС в Казахстане
23.03.2012
«Прежние схемы обогащения за счет государства работать не будут»
22.12.2011
Пилотируемые запуски с Куру не планируются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 14:48
  • 41272
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.01 12:45
  • 134
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 09.01 10:16
  • 1
В РПЦ заявили о недостатке военных священников на фронте
  • 09.01 02:52
  • 10
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 08.01 14:08
  • 3
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 08.01 11:38
  • 1
Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ
  • 07.01 19:04
  • 4
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 06.01 20:50
  • 2
Танки Т-90М "Прорыв" направлены в зону проведения СВО - российские военные
  • 06.01 16:36
  • 19
МиГ-25. Самолет, который не смог адаптироваться к реальности
  • 06.01 13:07
  • 8
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 06.01 11:33
  • 1
Столтенберг: ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно
  • 06.01 10:37
  • 3
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей
  • 06.01 10:12
  • 1
Построен первый самолёт-амфибия Бе-200ЧС для Алжира
  • 06.01 10:04
  • 0
Вскоре из польского зверинца ржавые «Леопарды» отправятся прямиком на Донбасс
  • 06.01 09:55
  • 18
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ