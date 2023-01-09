Госкомиссия примет решение по ситуации с "Союзом МС-22" 11 января

В Роскосмосе подчеркнули, что любые предположения до этого решения "являются просто домыслами"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Решение по ситуации с пилотируемым кораблем "Союз МС-22", радиатор которого был поврежден в декабре, будет принято 11 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в воскресенье.

В конце декабря в Роскосмосе сообщили, что комиссия в январе 2023 года на основе выводов рабочих групп примет решения по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС, а также по возможному изменению программы полета станции.

"Госкомиссия состоится 11 января, ее решение будет озвучено. Любые предположения до решения Госкомиссии являются просто домыслами", - отметили в госкорпорации.

15 декабря при подготовке к выходу российских космонавтов в открытый космос было зафиксировано падение давления во внешней системе терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр корабля со станции подтвердил утечку теплоносителя, поэтому выход был отменен. Тесты систем корабля показали, что других неисправностей нет. Внешняя поверхность корабля была изучена с помощью камер манипулятора. Анализ поступивших на Землю данных позволил обнаружить возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля.

По предварительным данным, повреждение могло быть в том числе вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке корабля.