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bmpd.livejournal.com

Колумбия заказала израильские самоходные гаубицы ATMOS

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Сообщают, что министерство национальной обороны Колумбии перед самым Новым годом подписало контракт стоимостью 101,710788 млн долл с израильской компанией Elbit Systems на приобретение для колумбийской армии 18 самоходных гаубиц ATMOS калибра 155-мм/52 на автомобильном шасси Tatra T815 VVN 6х6. Данная сделка стала полной неожиданностью для многих, включая, по сообщениям профильных СМИ, даже для части руководства колумбийской армии, поскольку всего за несколько дней до того был уже согласован контракт на закупку 18 французских 155-мм/52 колесных самоходных гаубиц Nexter CAESAR, до того объявленных победителями в колумбийском тендере.

155-мм/52 самоходная гаубица Elbit Systems ATMOS в исполнении на автомобильном шасси Tatra T815 VVN 6х6 (с) Elbit Systems

В финальном этапе конкурса армии Колумбии на 155-мм/52 самоходную гаубицу на колёсном шасси принимали участие, помимо cистем Elbit Systems ATMOS (на автомобильном шасси Tatra T815 VVN 6х6) и Nexter CAESAR (в стандартном исполнении на автомобильном шасси Renault / Arquus Sherpa 5 6x6), также САУ Yavuz турецкой государственной компании МКЕ. Все три системы прошли в 2021-2022 годах полигонные испытания в Колумбии, после чего в мае 2022 года министерство национальной обороны Колумбии объявило о выборе CAESAR.

Однако, как сообщается, почти согласованный к декабрю контракт на закупку CAESAR так и не был подписан, поскольку французская группа Nexter Systems в последний момент потребовала увеличения цены с согласованных заранее со всеми тремя участниками тендера 101,710788 млн долл на 12%. Колумбийская сторона с этим не согласилась и в результате теперь контракт был подписан с израильской Elbit Systems.

Контракт с Elbit Systems рассчитан по платежам на срок в восемь лет, хотя сами орудия должны быть поставлены гораздо ранее. Сообщается, что закупаемая Колумбией САУ ATMOS калибра 155-мм/52 в исполнении на автомобильном шасси Tatra T815 VVN 6х6 имеет полную боевую массу 22 тонны и оснащена дизельным двигателем Tatra V12 мощностью 315 л.с. Орудие способно выпустить пять снарядов за минуту или 80 снарядов в течении часа непрерывного огня. Колумбия стала десятым известным заказчиком САУ ATMOS в мире.

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  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Продукция
ATMOS-2000
Компании
Elbit Systems
Nexter
Tatra
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