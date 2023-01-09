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ТАСС

В Бундестаге призвали власти ФРГ предоставить Украине танки Leopard

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Источник изображения: AP Photo/ Michael Sohn

При этом зампред парламента Вольфганг Кубикки подчеркнул, что "каждый новый шаг по поддержке Украины должен быть тесно согласован с партнерами по НАТО"

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Заместители председателя Бундестага (парламент ФРГ) Катрин Гёринг-Эккардт ("зеленые") и Вольфганг Кубикки (СвДП, либералы) выступили за предоставление Киеву танков Leopard.

"Хорошо, что сейчас усиление поддержки Украины берет верх над дальнейшим выжиданием", - заявила Гёринг-Эккардт в опубликованном в воскресенье комментарии для медиагруппы Funke. Комментируя решения кабмина ФРГ о поставках Киеву боевых машин пехоты (БМП) Marder, она утверждала, что "останавливаться на этом было бы ошибкой". "Мы должны сделать и поставить все, что возможно. Это касается и танков Leopard", - считает политик.

В свою очередь Кубикки заявил Funke, что важно поддерживать оборонительные способности Вооруженных сил Украины. "На мой взгляд, при этом могут иметь смысл поставки не только Marder, но и танков Leopard", - полагает он. В то же время Кубикки подчеркнул, что "каждый новый шаг по поддержке Украины должен быть тесно согласован с партнерами по НАТО". "Но об односторонних шагах Германии в этом вопросе, на мой взгляд, не может быть и речи", - заявил замглавы Бундестага.

В минувший четверг по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты Bradley, а Германия - Marder. Речь идет о 40 БМП с германской стороны. Посольство РФ в Берлине осудило решение властей ФРГ направить БМП и назвало его очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. В диппредставительстве добавили, что на этот шаг власти Германии пошли "в том числе под серьезным давлением Вашингтона".

При этом, как показал опрос, проведенный социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, 50% респондентов в ФРГ не поддерживают поставки Киеву боевых танков. Только 38% участников исследования высказались "за".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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