Войти
ТАСС

Экипажи подлодок стратегического назначения РФ уделят особое внимание работе подо льдом

294
0
0
Логотип ТАСС
Логотип ТАСС
Источник изображения: http://tass.ru/

Как отметили в пресс-службе, Северный флот получил значительный опыт применения подлодок проектов 955 "Борей" и 885 "Ясень", в том числе в Арктике

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 8 января. /ТАСС/. Экипажи подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота уделят особое внимание работе подо льдом в текущем году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота, распространенном в воскресенье.

"Особое внимание работе подо льдом будет уделено при совершенствовании военно-морской выучки экипажей соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения подводных сил Северного флота", - говорится в сообщении.

Как уточнили на флоте, экипажи пройдут в течение учебного периода соответствующую теоретическую и практическую подготовку.

"В 2022 году подводные силы Северного флота в установленные сроки подготовили атомные подводные крейсеры Тихоокеанского флота "Князь Олег" и "Новосибирск" и провели Арктическим маршрутом подо льдами атомные подводные крейсеры ТОФ (Тихоокеанского флота - прим. ТАСС) в основной пункт базирования Вилючинск", - добавили там.

В пресс-службе также отметили, что Северный флот получил значительный опыт применения подлодок проектов 955 "Борей" и 885 "Ясень", в том числе в Арктике.

В конце сентября в Минобороны России сообщали, что атомные подводные лодки "Князь Олег" и "Новосибирск", перешедшие на Тихоокеанский флот ВМФ РФ, прибыли к месту постоянной дислокации в Камчатском крае. Там уточнили, что значительную часть маршрута протяженностью почти 5 500 миль атомоходы прошли подо льдами Арктики. Также в рамках комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" атомный подводный крейсер "Новосибирск", находясь в надводном положении, произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" по морской цели из акватории Чукотского моря. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
Арктика
СФ
ТОФ
Похожие новости
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
20.11.2017
"Князья" подводного флота России
20.03.2017
Подводная мощь: ВМФ ожидает масштабное пополнение сил к годовщине
10.02.2015
В Арктических широтах
20.03.2013
Военнослужащие Подводных сил ВМФ России отмечают свой профессиональный праздник – День моряка-подводника
06.08.2008
Перемены по-флотски. Россия приступает к масштабной перестройке военно-морских сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 14:48
  • 41272
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.01 12:45
  • 134
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 09.01 10:16
  • 1
В РПЦ заявили о недостатке военных священников на фронте
  • 09.01 02:52
  • 10
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 08.01 14:08
  • 3
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 08.01 11:38
  • 1
Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ
  • 07.01 19:04
  • 4
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 06.01 20:50
  • 2
Танки Т-90М "Прорыв" направлены в зону проведения СВО - российские военные
  • 06.01 16:36
  • 19
МиГ-25. Самолет, который не смог адаптироваться к реальности
  • 06.01 13:07
  • 8
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 06.01 11:33
  • 1
Столтенберг: ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно
  • 06.01 10:37
  • 3
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей
  • 06.01 10:12
  • 1
Построен первый самолёт-амфибия Бе-200ЧС для Алжира
  • 06.01 10:04
  • 0
Вскоре из польского зверинца ржавые «Леопарды» отправятся прямиком на Донбасс
  • 06.01 09:55
  • 18
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ