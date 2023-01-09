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РИА Новости

Минобороны объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке

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Минобороны сообщило о проведении ВС России операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия в ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке, заявило Минобороны.

Там пояснили, что за прошедшие сутки средства разведки вскрыли пункты базирования украинских боевиков в городе Краматорске. Эту информацию достоверно подтвердили по нескольким независимым каналам. В общежитии №28 находились более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии №47 — свыше 600.

"В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожены более 600 украинских военнослужащих", — говорится в сводке.

В первые минуты нового года украинская армия выпустила из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним данным, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.

Основной причиной гибели военных в Минобороны назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В военном ведомстве подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.

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Страны
Россия
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
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