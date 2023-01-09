Два МиГ-31БМ провели патрулирование над Тихим океаном

Минобороны России: два дежурных МиГ-31БМ провели патрулирование над Тихим океаном

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два дежурных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ провели плановые полеты над Тихим океаном, сообщили в Минобороны России.

"Пара дежурных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ на Камчатке из состава отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России провела плановые полёты над Тихим океаном", - сообщает ведомство.

Отмечается, что лётчики отрабатывали навыки пилотирования в условиях низких температур в отсутствии видимых ориентиров.

"Главной задачей в ходе мероприятия было совершенствование навыков выполнения поставленных задач экипажами истребителей МиГ-31БМ при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера", - добавили в министерстве.

В военном ведомстве напомнили, что в конце декабря 2021 года на Камчатку прибыли ещё 2 усовершенствованных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, "прошедших глубокую модернизацию на Нижегородском авиастроительном заводе "Сокол".

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.