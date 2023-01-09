Войти
РИА Новости

Два МиГ-31БМ провели патрулирование над Тихим океаном

421
0
0
Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Минобороны России: два дежурных МиГ-31БМ провели патрулирование над Тихим океаном

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два дежурных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ провели плановые полеты над Тихим океаном, сообщили в Минобороны России.

"Пара дежурных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ на Камчатке из состава отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России провела плановые полёты над Тихим океаном", - сообщает ведомство.

Отмечается, что лётчики отрабатывали навыки пилотирования в условиях низких температур в отсутствии видимых ориентиров.

"Главной задачей в ходе мероприятия было совершенствование навыков выполнения поставленных задач экипажами истребителей МиГ-31БМ при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера", - добавили в министерстве.

В военном ведомстве напомнили, что в конце декабря 2021 года на Камчатку прибыли ещё 2 усовершенствованных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, "прошедших глубокую модернизацию на Нижегородском авиастроительном заводе "Сокол".

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
25.08.2021
На форуме "Армия-2021" подписаны контракты на модернизацию самолетов Ту-95МС и МиГ-31
06.07.2020
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
11.04.2017
В подмосковной Кубинке началась первая репетиция авиации к Параду Победы
28.03.2017
Истребители МиГ-31 отработали поиск нарушителей границ на северо-западе РФ
21.03.2017
Авиацию ЦВО перебросили на полигон Ашулук в рамках внезапной проверки
12.12.2016
Системы С-400 на Камчатке отразили авиационный удар условного противника
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 14:48
  • 41272
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.01 12:45
  • 134
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 09.01 10:16
  • 1
В РПЦ заявили о недостатке военных священников на фронте
  • 09.01 02:52
  • 10
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 08.01 14:08
  • 3
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 08.01 11:38
  • 1
Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ
  • 07.01 19:04
  • 4
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 06.01 20:50
  • 2
Танки Т-90М "Прорыв" направлены в зону проведения СВО - российские военные
  • 06.01 16:36
  • 19
МиГ-25. Самолет, который не смог адаптироваться к реальности
  • 06.01 13:07
  • 8
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 06.01 11:33
  • 1
Столтенберг: ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно
  • 06.01 10:37
  • 3
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей
  • 06.01 10:12
  • 1
Построен первый самолёт-амфибия Бе-200ЧС для Алжира
  • 06.01 10:04
  • 0
Вскоре из польского зверинца ржавые «Леопарды» отправятся прямиком на Донбасс
  • 06.01 09:55
  • 18
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ