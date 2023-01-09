Россия готовится к наступлению

Economist: Залужный спрогнозировал новое наступление России

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил в интервью The Economist, что ожидает в ближайшие месяцы наступления российских войск на Киев. Кроме того, украинский главком рассказал об эффективности российской мобилизации и возможности наступления Украины на Крым.

Украинские руководители дали серию беспрецедентных интервью изданию Economist, рассказав, что впереди их ждут решающие месяцы.

Россия сосредотачивает живую силу и технику, готовясь к новому наступлению. Уже в январе, но скорее всего, весной она может перейти в большое наступление из восточного Донбасса, с юга и даже с севера из марионеточной Белоруссии. Российские войска получат задачу принудить вооруженные силы Украины к отступлению и могут даже предпринять вторую попытку захвата Киева.

Это не наши слова. Такую оценку дал командующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. В последние дни этот генерал, а также украинский президент Владимир Зеленский и командующий сухопутными войсками генерал Александр Сырский дали серию беспрецедентных интервью изданию Economist и предупредили, что впереди нас ждут критические месяцы. "Русские готовят примерно 200 000 свежих военнослужащих, - сказал генерал Залужный. – Я не сомневаюсь, что они предпримут еще одну попытку наступления на Киев". Как говорят западные источники, российский командующий генерал Сергей Суровикин всегда считал, что этот конфликт затянется на годы.

На Украине многие думают так же. Там считают, что этот конфликт зашел в тупик. В течение месяца на линии фронта длиной почти в тысячу километров не было почти никаких подвижек. Начальник штаба обороны Британии адмирал сэр Тони Радакин (Tony Radakin) на этой неделе заявил, что сейчас российские войска испытывают нехватку артиллерийских снарядов. А это значит, что у России становится все меньше возможностей для проведения наземных операций.

Такая патовая ситуация подстегивает интерес к мирным переговорам. Президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и российский агрессор Владимир Путин в последние дни заговорили о дипломатическом урегулировании (по очень разным причинам). Многие на Западе пришли в ужас от людских страданий и устали от высоких энергетических цен, проявляя определенный эгоизм. Поэтому они приветствуют такие заявления. Но украинские военачальники заявляют, что пока еще слишком рано. И они правы.

Если Украина решит прекратить конфликт уже сегодня, заморозив существующую линию фронта там, где она протянулась на данный момент, русские смогут лучше подготовиться к новому наступлению. Путинские генералы настойчиво проводят программу обучения, боевой подготовки и развертывания мобилизованных войск, а оборонная промышленность перестраивается и переоснащается, чтобы эффективнее помогать армии. Как отмечают украинские военачальники, среди прочего она наращивает выпуск артиллерийских боеприпасов. Замораживание конфликта станет повторением ошибки трехлетней давности, которая привела к российскому наступлению, начатому 24 февраля 2022 года. В то время Путин бесконечно говорил с западными лидерами, которые потакали ему, а сам в это время готовил свою армию к наступательной операции.

Главная обязанность Запада – сделать так, чтобы российское контрнаступление провалилось. Для этого надо быстро увеличить поставки оружия. Украина эффективно применяет РСЗО "Хаймарс", поставляемые американцами с июля месяца, уничтожая российские склады боеприпасов, командные пункты и центры управления. Она обеспечила стремительное наступление войск сначала на северо-востоке, а затем на юге. Но Россия вывела такие объекты из зоны досягаемости украинских РСЗО "Хаймарс". Поэтому Украине нужные более мощные системы вооружения, такие как ракеты ATACMS, у которых дальность пуска в два раза больше. И Украине надо много таких ракет, а также обычных боеприпасов и артиллерии всех видов. Плюс к этому, она нуждается в танках, вертолетах и во многом другом.

Украине также надо помочь в отражении российских ударов по гражданским системам электроэнергетики, водоснабжения и отопления. Россия хочет разрушить украинскую экономику, а также подорвать моральное состояние военнослужащих на линии фронта, обеспокоенных судьбой своих близких.

Генерал Залужный объясняет, что у Украины заканчиваются запасы боеприпасов для штатного вооружения (в основном это зенитные установки, приспособленные для борьбы с ракетами). Ей также нужно гораздо больше современных зенитно-ракетных комплексов. Американские системы "Пэтриот" станут большим подспорьем в этом деле, но для обучения расчетов потребуется время, и поставить их надо было еще несколько месяцев назад.

Если Украина хочет выйти из этого конфликта процветающей демократией, то даже средств ПВО будет недостаточно. Ей также понадобится вернуть больше захваченных у нее территорий. В этом году российские войска захватили лишь малую часть черноморского побережья Украины, но они находятся в опасной близости от всех крупных украинских портов, создавая угрозу судоходству. Украина не может осуществлять экспорт своих товаров и продукции, если не считать ограниченное количество зерна, экспортируемого в соответствии с соглашением, достигнутым при посредничестве ООН.

Захват дополнительной территории также поможет избежать заморозки конфликта. Это покажет, что Путин рискует лишиться всего того, чего он добился. Сегодня у России есть сухопутный коридор, по которому она может снабжать Крым и угрожать югу Украины. Если Украина перережет этот сухопутный мост и вернет северное побережье Азовского моря, она сможет вести переговоры с позиции силы. В этом случае даже Крым окажется в пределах досягаемости ее артиллерии. Таким способом Киев сможет опровергнуть существующую в России идею о том, что Путин через пару лет сумеет одержать победу, просто осуществив новое наступление.

Украина все еще готова нести жертвы, которых требуют боевые действия. Зеленский рассказал, что "95-96 процентов населения хотят деоккупации всей своей территории", хотят освобождения всего, что Россия захватила в 2014 и в этом году. Он утверждает, что обещания Запада предоставить гарантии безопасности – это слабая замена территориальной целостности его страны. В конце концов, Америка и Британия в 1994 году уже давали такие гарантии Украине, когда она отказалась от находившегося на ее земле советского ядерного оружия. Но спустя 20 лет стало понятно, что такие гарантии совершенно бесполезны.

У сторонников Украины немного иная точка зрения. Они считают, что возвращение всех территорий – это максималистская цель, добиться которой Киеву будет чрезвычайно трудно, и не в последнюю очередь в силу того, что кое-где ему придется освобождать людей, которые не хотят такого освобождения. Путинские ядерные угрозы – это достаточно веская причина не дать России одержать победу. Но еще это весьма серьезная причина потребовать от Украины не создавать угрозу признанным границам России. Украина должна понять, что поток военной и финансовой помощи зависит от того, сумеет ли она избежать внутренних междоусобиц, первые признаки которых уже начали появляться, и сможет ли она обуздать многолетнюю коррупцию.

При этом весь мир, включая Россию, выиграет от провала реваншистской идеи о возрождении прежней Российской империи. Если Украине оказать необходимую помощь и поддержку, ее войска смогут существенно продвинуться вперед вдоль морского побережья и вернуть многое из того, что Путин захватил с февраля. Чем больше территории Украина сумеет вернуть, тем больше у нее будет шансов на прочный и длительный успех.