В Германии рассказали о "кошмарном" оружии Путина

Frankfurter Rundschau: гиперзвуковые ракеты "Циркон" – кошмар западных стратегов

МОСКВА, 8 января/ Радио Sputnik. Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" практически неуязвимы для западных зенитных систем, пишет газета Frankfurter Rundschau.

"Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты – кошмар. В отличие от других ракетных систем, снаряды все еще могут управляться даже после того, как они были выпущены, и достигают скорости, многократно превышающей звуковую. Такое сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для зенитных систем", – говорится в статье.

В 2017 году Россия стала первой страной, принявшей на вооружение гиперзвуковое оружие, США и Китай также ведут разработки в этой области, и эксперты опасаются новой гонки вооружений, отмечает автор.

Ранее радио Sputnik сообщило, что адмирал Владимир Валуев назвал залогом боевой мощи России.