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В Германии назвали вселяющее страх в Запад российское оружие

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Фрегат Адмирал Горшков успешно произвёл выстрел гиперзвуковой ракетой Циркон
Фрегат Адмирал Горшков успешно произвёл выстрел гиперзвуковой ракетой Циркон.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» являются настоящим кошмаром для иностранных военных стратегов. О вселяющем страх в Запад российском оружии в материале для Frankfurter Rundschau пишет немецкий аналитик Ян-Фредерик Вендт.

«В отличие от других ракетных систем, снаряды ["Циркона"] могут управляться даже после того, как они были выпущены и достигли скорости звука, кратной 1235 километрам в час. Такое сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для зенитных систем», — объяснил он и отметил, что российские гиперзвуковые ракеты относятся к новому классу систем вооружения.

В статье говорится, что эксперты в Германии опасаются возникновения новой гонки вооружений, так как Китай и США также занимаются разработкой подобных систем.

Ранее 4 января президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» способен надежно защитить безопасность страны. По его словам, эти ракетные комплексы не имеют аналогов ни в одной стране мира. Глава государства пообещал, что «Циркон» будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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