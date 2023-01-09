В Курской области сотни жителей прошли обучение в лагере ЧВК "Вагнер"

По словам губернатора Романа Старовойта, занятия проводят для людей, из которых может быть сформирован мобилизационный резерв и создана территориальная оборона

ТАСС, 8 января. Несколько сотен жителей Курской области прошли тренинги в лагере подготовки ЧВК "Вагнер", чтобы при необходимости они могли защищать свой регион. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости", - написал он.

Чиновник указал, что он сам вместе с сотрудниками администрации региона также первую неделю нового года проходил курс подготовки с инструкторами "Вагнера".

По его словам, занятия проводят для людей, из которых может быть сформирован мобилизационный резерв и создана территориальная оборона. В учебном центре отрабатывают целый комплекс боевых упражнений, тренировка максимально приближена к реальным условиям.