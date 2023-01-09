Армию Китая привели в боевую готовность из-за американских крейсеров

SCMP: эсминец ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Китайские вооруженные силы были приведены в состояние повышенной готовности, когда американский боевой корабль вошел в воды Тайваньского пролива. Это был второй такой проход за два месяца, и ВМС США назвали его "плановой операцией", пишет SCMP.

Кавала Се (Kawala Xie)

- Все передвижения под контролем, заявляет командование Восточным театром НОАК.

- Китайские военные следят за американским эсминцем УРО "Чун Хун", проходящим через пролив.

- Американские боевые корабли демонстрируют военную мощь под предлогом свободы судоходства, заявляет китайское посольство в Вашингтоне, требуя немедленно прекратить провокации.

Китайские вооруженные силы были приведены в состояние повышенной готовности, когда американский боевой корабль вошел в воды Тайваньского пролива. Это был второй такой проход за два месяца, и ВМС США назвали его "плановой операцией".

Народно-освободительная армия Китая внимательно следила за тем, как эсминец УРО "Чун Хун" проходил в четверг по проливу. Командование Восточным театром НОАК заявило, что "все передвижения под контролем", не уточнив, какие виды вооруженных сил привлечены к выполнению этой задачи. Кроме того, прохождение американского корабля вызвало критику со стороны китайского посольства в Вашингтоне.

Ранее Седьмой флот ВМС США заявил, что эсминец УРО типа "Арли Берк" под названием "Чун Хун" осуществляет "плановое прохождение по Тайваньскому проливу … в водах, где в соответствии с нормами международного права действуют правила свободы судоходства и пролетов".

"Корабль прошел в проливе по коридору, который находится вне территориальных вод прибрежных государств", - отметил флот в своем заявлении.

"Прохождение эсминца "Чун Хун" по Тайваньскому проливу демонстрирует приверженность США свободе и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе. Вооруженные силы США летают, плавают и действуют везде, где это разрешено международным правом".

Министерство обороны Тайваня также следило за прохождением эсминца, отметив, что оно не заметило ничего необычного, когда корабль проследовал через пролив курсом на север.

Китайское посольство в Вашингтоне призвало Соединенные Штаты "немедленно прекратить могущие привести к беде провокации, эскалацию напряженности и подрыв мира и стабильности в Тайваньском проливе". "Американские военные корабли демонстрируют военную мощь под предлогом свободы судоходства. Это не способствует сохранению свободы и открытости в регионе", - заявило посольство агентству "Рейтер".

За несколько дней до этого американские военные сообщили, что китайский истребитель J-11 пролетел в небе над Южно-Китайским морем всего в нескольких метрах от американского самолета-разведчика RC-135. Произошедший 21 декабря инцидент вынудил экипаж американского самолета совершать маневры уклонения во избежание столкновения.

Пекин в ответ обвинил США в провокационных действиях, ставящих под угрозу национальную безопасность Китая. Он отметил, что Соединенные Штаты часто отправляют корабли и самолеты для ведения разведки на небольшом удалении от Китая.

Последние инциденты с участием военных в Индо-Тихоокеанском регионе происходят на фоне усиления напряженности между Китаем и США из-за Тайваня.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать военные и торговые связи с этим самоуправляемым островом, несмотря на предостережения Китая о недопустимости таких отношений. В прошлом месяце Вашингтон утвердил поставки оружия Тайваню на сумму 180 миллионов долларов, сделав это вскоре после того, как НОАК устроила мощную демонстрацию силы вблизи острова. На следующей неделе в Тайбэй должна прибыть американская делегация для проведения торговых переговоров.

Пекин считает Тайвань своей отколовшейся от Китая территорией, и не исключает применения силы в целях возвращения острова в свой состав. Соединенные Штаты, как и большинство других стран, не признают Тайвань в качестве суверенного государства, однако выступают против любых попыток захватить остров силой.

Китайско-американские отношения еще больше ухудшились, когда спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила в августе Тайвань вопреки предупреждениям Пекина. Тот в ответ провел вокруг острова масштабные учения с боевой стрельбой и приостановил двусторонний диалог с Вашингтоном по целому ряду вопросов.

Во время переговоров с американским президентом Джо Байденом на Бали, которые состоялись два месяца назад, председатель Си Цзиньпин вновь подчеркнул, что Тайвань является "первой красной чертой" в двусторонних связях, которую нельзя пересекать.

Переговоры на полях саммита G20 в Индонезии стали первой встречей с глазу на глаз между Си и Байденом в качестве глав государств.

Вскоре после этого Белый дом объявил, что госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Китай. Это будет его первый визит в КНР в качестве главы американской дипломатии.

В прошлом месяце Блинкен подтвердил, что он планирует отправиться с визитом в Китай в феврале, действуя в рамках договоренности Си и Байдена, достигнутой на саммите в Индонезии.

На этой неделе состоялся телефонный разговор Блинкена с покидающим США китайским послом Цинь Ганом (Qin Gang), назначенным на должность министра иностранных дел КНР. Блинкен пообещал поддерживать тесные контакты, а Цинь выразил надежду на "улучшение китайско-американских отношений".