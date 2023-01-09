Польша отказалась передавать Украине танки "Леопард" "без широкой коалиции"

Interia: Польша отказалась поставлять Украине танки "Леопард"

Польский премьер Матеуш Моравецкий ответил на публикации о намерении передать Украине имеющиеся танки немецкого производства. По его словам, Варшава не собирается делать это самостоятельно, независимо от союзников, пишет Interia.

Себастиан Пшибыл (Sebastian Przybył)

– Правительство вместе с президентом ведут переговоры о создании широкой коалиции государств, которые могли бы передать Украине эту тяжелую и современную технику, – заявил премьер-министр РП Матеуш Моравецкий, комментируя сообщения The Wall Street Journal относительно передачи Украине танков "Леопард". Глава правительства также высказался по вопросу Национального плана восстановления.

– Показателем эффективности политики является формулирование определенных концепций, а затем их успешная реализация. Польша в течение уже нескольких месяцев добивается того, чтобы тяжелая зенитная техника попала на Украину. Мы говорили об этом еще во время нашего первого визита в Киев с председателем партии Качиньским, – сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

– Я рад, что после нескольких месяцев давления и дипломатических усилий наши западные союзники из Франции, Германии и других стран наконец-то выразили готовность направить Украине тяжелую технику, о необходимости которой говорили украинцы, – сказал премьер.

Матеуш Моравецкий: Призываю оппозицию не раскачивать лодку

– Когда два месяца назад Ярослав Качиньский сформулировал концепцию передачи предложенных Германией "Патриотов" на Украину, на нас набросились наши оппоненты. Сегодня эти голоса оппозиции, эти насмешки сами себя скомпрометировали, поскольку даже Соединенные Штаты решили передать эти системы Украине, чего мы и добивались, – добавил он.

Премьер-министр Моравецкий заявил, что все действия правящей партии направлены на обеспечение польской безопасности и мирного развития страны.

– "Право и справедливость” – это надежность, безопасность и серьезное отношение к делу", – заявил глава польского правительства, призвав представителей оппозиции "не устраивать игр с пограничниками, не сеять брожение и смятение".

– Прежде всего, мы хотим безопасности, спокойствия и нормального развития, поэтому, несмотря на прогнозы возникновения дефицита угля, его сегодня в достатке, он дешев, сегодня есть газ, сегодня возможна передача Украине "Патриотов", – заявил премьер-министр и призвал оппозицию "не раскачивать лодку, потому что это грозит дестабилизацией нашей любимой страны".

– Нужно реализовывать конкретные концепции и демонстрировать нашу свободу действий, мы не успокоимся, пока не обеспечим спокойствие на польских границах, потому за это с нас спросят следующие поколения, – добавил премьер.

Мариуш Блащак: Мы добились того, что Украина получит системы "Патриот"

По поводу передачи систем "Патриот" также высказался премьер Мариуш Блащак.

– Даже самые непримиримые польские оппозиционеры должны признать, что именно партия "Право и справедливость" (ПиС) инициировала дискуссию о передаче систем "Патриот" Украине, в этом нет никаких сомнений. Это уже происходит. Об этом говорил лидер партии Качиньский, об этом говорил я. Мы добились того, что Украина получит немецкие и американские системы. Просто нужно хотеть и уметь, – заявил вице-премьер и министр обороны Мариуш Блащак.

– Начиная с 2015 года, когда президентом стал Анджей Дуда и было создано правительство ПиС, мы постоянно заботимся о безопасности Польши, а коалиционное правительство партий "Гражданская платформа" и "Польская крестьянская партия" ликвидировало подразделения польской армии к востоку от Вислы, особенно активно оно занималось этим в 2011 году, – сказал глава Министерства обороны.

Блащак добавил, что только за прошлый год ВС Польши получили системы "Патриот", корейские танки КА-2 и гаубицы КА-9, а также вертолеты АW-101 и АW-109, а в этом году их арсеналы пополнятся танками Abrams и французскими спутниками для поддержки военных и пожарных.

Премьер: Мы создаем коалицию государств для передачи Украине "Леопардов"

В ответ на вопрос о финансовой помощи США Украине премьер заявил, что часть этих средств получит Польша.

– С Германией ведутся переговоры о том, когда "Патриоты" будут поставлены в Польшу и где они будут размещены.

В свою очередь, вице-премьер Блащак добавил, что пока неизвестно, сколько именно систем из Германии поступит в Польшу.

– Тем не менее, те батареи, которые будут поступать на Украину, будут действовать в интересах нашей безопасности, – подчеркнул он, добавив, что Польша "одержала двойную победу" по вопросу поставки "Патриотов из Германии".

Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о сообщениях The Wall Street Journal о возможной передаче Украине польских танков "Леопард" подчеркнул:

– Правительство вместе с президентом ведет переговоры о создании широкой коалиции, которая могла бы передавать в том числе и эту тяжелую и современную технику. Это все, что я могу сказать.

Во время конференции в варшавском аэропорту Окенце премьер-министр также прокомментировал выплаты в рамках программы Национального плана восстановления.

– На следующей неделе мы намерены начать работу по внесению поправок в Закон о Верховном суде. Мы надеемся, что в скором времени они будут приняты, после чего закон будет передан президенту, который примет свое самостоятельное решение, – отметил премьер, добавив, что закон был разработан во взаимодействии с ЕС и дает польским властям возможность получить средства от Евросоюза.

– Нужно прекратить споры с Еврокомиссией, потому что наш враг находится на Востоке, – заявил Матеуш Моравецкий.

На вопрос о том, есть ли в правящем лагере единство относительно данного закона, премьер-министр заявил, что переговоры с министром юстиции "прошли хорошо".

– Мы обещали друг другу, что будем вести дискуссию в своем кругу, но могу сказать, что единство Объединенных правых – это непреходящая ценность, и я не думаю, что ему что-либо угрожает, - заключил глава правительства.