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Военное обозрение

На вооружение ВСУ поступят БМП американского, немецкого и французского производства

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Источник изображения: topwar.ru

Последние западные пакеты военной помощи Украине представляют собой по большей части технику, предназначенную для проведения совместно с танками наступательных операций. Так, на вооружение ВСУ скоро поступят БМП американского, немецкого и французского производства.

Военкор Дмитрий Астрахань вкратце проанализировал их вооружение и тактико-технические характеристики.

Он отмечает, что на данный момент у армии ФРГ имеются БМП Marder, оснащенные израильскими противотанковыми комплексами Spike, поэтому технику в такой комплектации Киеву не передадут – самим нужна. К тому же Израиль пока что категорически запрещает другим странам поставку Украине вооружения своего производства. Поэтому можно предположить, что немецкие боевые машины перед отправкой ВСУ укомплектуют ПТРК Milan германо-французского производства.

А на американских M2 Bradley будут установлены противотанковые ракетные комплексы TOW-2. Эти БМП, вооруженные ПТРК, отлично зарекомендовали себя в ходе войны в Ираке. С их помощью американцы уничтожили больше танков противника, чем это сделали «Абрамсы». Военкор Астрахань считает, что российскому ОПК стоило бы брать пример со своих коллег из США, активнее закладывая в БМП функции совместных действий с танками против бронетехники противника.

Точно классифицировать сделанную во Франции AMX 10, которая также поступит на Украину, довольно сложно. Ее называют то колесным танком, то разведывательной машиной. Существует также мнение, что это истребитель танков противника. Обладая мощной танковой пушкой, такая техника очень слабо бронирована. С боков ее броню может пробить даже крупнокалиберный пулемет.

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Страны
Германия
Израиль
Ирак
США
Украина
Франция
Продукция
Bradley
M1 Abrams
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