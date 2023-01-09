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ТАСС

Рим заявил, что обсуждает с Парижем отправку Киеву систем ПВО

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Глава МИД Италии Антонио Таяни
Глава МИД Италии Антонио Таяни.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни уточнил, что до соответствующего доклада в парламенте никакой отправки оружия не будет

РИМ, 8 января. /ТАСС/. Италия готовит новый пакет оружия для Украины, он находится на стадии обсуждения, в том числе с Парижем, по вопросу отправки систем ПВО совместного производства. Об этом сообщил в опубликованном в воскресенье интервью в газете Corriere della Sera министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Шестой пакет [военной помощи Киеву] еще на стадии обсуждения, и, как говорилось, не будет никакой отправки [оружия] до соответствующего доклада в парламенте. Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования пакета, с точки зрения отправки систем ПВО, которые основаны на совместных разработках Рима и Парижа", - сказал министр.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что США могли просить Италию ускорить темпы поставок оружия на Украину, Таяни сказал: "Мы - важный партнер, но об оружии речь не шла".

По мнению итальянского министра, никаких "хороших, обнадеживающих новостей" относительно перспектив украинского урегулирования нет. "Нужно работать над миром, но все поступающие сигналы не дают повода для оптимизма", - считает Таяни. 

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Страны
Италия
США
Украина
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