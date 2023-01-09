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ТАСС

Половина опрошенных жителей ФРГ выступили против поставок немецких боевых танков Украине

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Флаг ФРГ
Флаг ФРГ.
Источник изображения: pixabay.com

Поддержали решение правительства Германии направить Киеву боевые машины пехоты Marder только 40% участников опроса

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Половина граждан Германии выступает против поставок Киеву немецких боевых танков. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

Согласно данным исследования, против поставок боевых танков высказались 50% респондентов, только 38% были "за". Решение правительства Германии направить Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder поддержали 40% участников опроса, в то время как 49% назвали его, "скорее, ошибочным", нежели верным.

В исследовании, которое проводилось 6 января, участвовал 1 001 гражданин ФРГ.

В минувший четверг по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские БМП Bradley, а Германия - Marder. Речь идет о 40 БМП с германской стороны. Посольство РФ в Берлине осудило решение властей ФРГ направить БМП и назвало его очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. В диппредставительстве добавили, что на этот шаг власти Германии пошли "в том числе под серьезным давлением Вашингтона".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Персоны
Путин Владимир
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