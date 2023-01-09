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ТАСС

Противолодочные самолеты ВМФ России в 2023 году продолжат полеты в дальнюю морскую зону

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Дальний противолодочный самолет Ту-142
Дальний противолодочный самолет Ту-142.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Выполнение задач продолжится в том числе над Арктикой, Атлантикой, Средиземным морем и Тихим океаном, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российская морская авиация в 2023 году будет выполнять полеты в дальнюю морскую зону. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в воскресенье.

"Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 в 2023 году продолжат выполнение задач в различных широтах Мирового океана, в том числе над Арктикой, Атлантикой, Средиземным морем и Тихим океаном", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, в прошлом году экипажи отработали дозаправку в воздухе, поиск и слежение за подлодками, ведение разведки и поражение морских целей. Средний налет экипажей, подчеркнули в Минобороны, превысил плановые показатели. При этом выполнялись полеты на дальность, превышающую 10 тыс. км.

"Все полеты летчиков морской авиации ВМФ проходят в строгом соответствии с нормами международного права над нейтральными водами", - подчеркнули в министерстве. 

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Страны
Россия
Продукция
Ту-142
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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