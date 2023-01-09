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ТАСС

Бывшие главы Госдепа и Пентагона считают, что Россия не отдаст новые регионы

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Кондолиза Райс
Кондолиза Райс.
Источник изображения: AP Photo/ Kamran Jebreili

В конфликте на Украине время не на стороне Киева, уверены Кондолиза Райс и Роберт Гейтс

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Экономика и военный потенциал Украины сейчас практически полностью зависят от поддержки со стороны Запада, а время в нынешней ситуации не на стороне Киева. Такую точку зрения бывший госсекретарь США Кондолиза Райс (занимала пост в 2005-2009 годах) и экс-шеф Пентагона Роберт Гейтс (2006-2011 годах) выразили в совместной статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты The Washington Post.

Авторы статьи заявляют, что вся экономика Украины и ее военный потенциал полностью зависят от поставок стран Запада, прежде всего США. В том случае, если ВСУ не добьются значительного прорыва в ходе конфликта, давление со стороны Запада на Киев, чтобы тот пошел на переговоры о прекращении огня, "будет расти по мере того, как проходят месяцы военного тупика", отмечают Райс и Гейтс.

"Единственным способом избежать этого сценария", как полагают авторы, является наращивание Вашингтоном и его союзниками поставок Киеву военной помощи, которой было бы "достаточно, чтобы сдержать новое российское наступление и оттеснить российские силы на востоке и на юге". "Сейчас нужны решения США и их союзников о предоставлении украинцам дополнительной военной техники, прежде всего мобильной бронетехники", - пишут бывшие главы Госдепа и Пентагона.

По их утверждению, в целом "с уверенностью сейчас можно сказать только то, что боевые действия и разрушения продолжатся". По мнению Райс и Гейтса, руководство РФ уверено, что "время на стороне" Москвы, а единство Запада в вопросе поддержки Украины в конечном счете расколется.

"Он (президент РФ Владимир Путин - прим. ТАСС) не может уступить Украине четыре восточные области, которые он объявил частью России. Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для новых наступлений, чтобы взять оставшуюся часть украинского побережья Черного моря, контролировать весь Донбасс, а затем двигаться на запад", - считают Райс и Гейтс.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд. Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.

Президент РФ 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство жителей. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Гейтс Роберт
Лавров Сергей
Путин Владимир
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